Apple создала для хакеров бесплатные iPhone и обещает доплатить 1 млн долларов

Компания Apple создала специальную партию смартфонов iPhone SRD, чтобы проверить уязвимости в программном обеспечении. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Смартфоны были созданы в рамках программы, рассчитанной на хакеров. iPhone SRD (устройство исследования безопасности) будет роздано участникам бесплатно. Более того, тому кто найдет уязвимости, компания собирается заплатить до 1 млн долларов.

Модель iPhone отличается от привычных версий тем, что имеет упрощенный доступ к системным файлам. Телефон можно получить бесплатно при участии в программе под названием Apple Security Bounty.

Для того, чтобы принять участие в программе необходимо подать заявку. Бывшие сотрудники Apple допускаются к участию. Компания заявляет, что эти устройства не предназначены для личного пользования.

Также к участникам программы выдвинуты определенные условия. Конкурсанты должны иметь учетную запись в программе Apple Developer, успешный опыт поиска уязвимостей на платформе Apple или на других доступных системах и платформах, а также быть совершеннолетними.

По данным СМИ, Apple собирается отложить презентацию новых iPhone 4G до конца октября. Продолжающийся кризис COVID-19, возможно, заставит Apple изменить планы по запуску iPhone 12.

Ожидается, что Apple выпустит четыре новых смартфона серии iPhone 12, которые будут иметь дисплеи ProMotion с диагональю 6,1 или 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, как в настоящее время на iPad Pro. Модуль основной камеры будет содержать четыре датчика со сканером LiDAR, который также есть на недавно выпущенном iPad Pro.