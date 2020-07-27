В Индии две школьницы нашли околоземной астероид, который проглядело NASA

В Индии две ученицы 10-го класса обнаружили новый ранее неизвестный околоземной астероид. NASA подтвердило находку и назвало астероид HLV2514. Об этом сообщает India Today.

Открытие сделали две школьницы из индийского города Сурат Вайдехи Векария Санджайбхай и Радхика Лахани Прафулбхай. Девочки приняли участие в международной двухмесячной кампании, которая проводилась в их школе.

Программа проводилась Space India в сотрудничестве с Международным астрономическим поисковым сообществом (IASC) и Университетом Хардин-Симмонс в Техасе. Учащимся позволили поработать с телескопом Pan-STARRS на Гавайях, который специализируется на поиске астероидов.

"Это околоземный объект (NEO), который в настоящее время находится вблизи планеты Марс, и со временем превратится в астероид, чья орбита пересечет земную", – говорит в описании астероида от NASA.

Об открытии также сообщило и агентство Space India, которое опубликовало "предупреждение об обнаружении" объекта в Facebook.

"Мы с гордостью сообщаем, что две девушки из Сурат, с помощью кампании по поиску астероидов SPACE-All India, обнаружили околоземной объект", – говорится в заявлении.

Напомним, NASA исследует астероид стоимостью в квинтиллионы долларов. Астероид 16 Psyche богат такими металлами, как железо, никель и золото. Он может казаться сердцем мертвой планеты, потерявшей свои внешние слои.