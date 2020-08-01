Новому игроку приготовиться. Что нужно, чтобы стать геймером, и каких затрат это потребует

Смартфоны

Цена вопроса:

Смартфон: 5 тыс.–53 тыс. грн

Геймпад: 270–4900 грн

Очки ВР: 250–3 тыс. грн

Внешний аккумулятор (примерно 10 тыс. мАч): 200–3300 грн

Примерная сумма: 5720 – 64 200 грн.

Сегодня смартфоны можно считать новыми ПК. Не занимая много места на столе или в сумке, они помогают работать, общаться с коллегами, узнавать новости, смотреть фильмы и, конечно, играть. К последней возможности обращаются все больше людей. По оценкам аналитической компании Newzoo, к концу текущего года количество мобильных геймеров достигнет 2,6 млрд.

Чтобы приобщиться к растущему сообществу мобильных геймеров и не сводить свой выбор к простейшим карточным и логическим играм, понадобится соответствующий смартфон или планшет. Благо, на украинском рынке подобных девайсов хватает. Один только сегмент смартфонов предоставляет выбор в пару сотен наименований.

Чтобы не заблудиться в этом многообразии, в первую очередь следует присмотреться к процессору. Изучение его характеристик может представлять наибольшую сложность, ведь времена, когда выбор техники зависел от наибольшего количества ГГц, остались в прошлом, где "Месть ситхов" считалась последней главой новых "Звездных войн". Современные смартфоны, как и ПК, оснащаются многоядерными процессорами, но стремиться к большему количеству ядер совсем необязательно. Например, в девайсе с 8-ядерным процессором лишь половина может работать для решения ресурсоемких задач вроде гейминга, тогда как вторая предназначена для более простых операций ради экономии заряда батареи. Если нет желания вникать в тонкости, то можно опереться на онлайн-рейтинги вроде Geekbench, в котором можно найти оценку производительности многих современных смартфонов.

Еще одна важная характеристика — объем оперативной памяти (ОЗУ), но в этом случае все проще. Подбирать телефон стоит с 4 Гб (ОЗУ) и стремиться к более высоким показателям. Принцип "больше — лучше" вполне применим и к другим характеристикам. Батарея с более высокой емкостью позволит дольше играть, с большим количеством встроенной памяти можно хранить больше игр, а сам процесс будет приятнее на девайсе с большей диагональю и т. д.

В целом этого достаточно, чтобы почувствовать себя мобильным геймером, но эмоции можно усилить, докупив несколько аксессуаров — например, специальный геймпад. Он позволит управлять игровым процессом при помощи физических кнопок и на полную использовать экран, не перекрывая часть изображения пальцами. Также можно приобрести очки виртуальной реальности, работающие в паре со смартфонами. Такое дополнение трудно назвать обязательным, да и выбор игр под него не очень широк, но этот аксессуар точно добавит несколько ярких эмоций к опыту мобильного гейминга. Наконец, нелишней будет покупка внешнего аккумулятора, поскольку игры могут быстро "осушать" батарею. Power Bank на 10 тыс. мАч – достойный компромисс емкости и габаритов устройства.

Игровые приставки

Цена вопроса:

Приставка: 7200–19 200 грн

Телевизор (Full HD 32" — 4K 85"): 3200–178 тыс. грн

Гарнитура: 370—6900 грн

Платные подписки (от 1 месяца до 1 года): 250—1700 грн

Примерная сумма: 11 тыс. – 205 тыс. грн

Название товара говорит само за себя. В отличие от смартфонов и ПК, эта техника особо не предназначена для иных целей, кроме игр. Да и выбор приставки — процесс куда менее мучительный. Любая современная консоль имеет на борту мощное аппаратное обеспечение, направленное на максимально качественный игровой процесс. Так что об этом можно не задумываться. По сути, все сводится к трем основным показателям: бюджет, объём встроенной памяти и бренд.

С первыми двумя пунктами все просто. Объем памяти определяет, как много игр можно хранить непосредственно на устройстве. Некоторые из них могут занимать и по 100 ГБ, но приобретенные игры всегда можно удалить и вернуть на консоль с физического носителя или из "облака". Что касается бюджета, то для старта в консольном гейминге потребуется примерно 7–8 тыс. грн.

А вот с брендом придется поломать голову. В настоящее время на рынке приставок есть два главных имени: Xbox от Microsoft и Playstation от Sony. Особой разницы в игровом процессе между ними нет, зато в эксплуатации есть ряд нюансов, которые могут сыграть решающую роль в выборе бренда.

Традиционный аргумент в пользу детища Sony — обилие эксклюзивных игр. Кроме того, Playstation можно приобрести сразу в комплекте с очками виртуальной реальности, если позволит бюджет.

С другой стороны, в арсенале Microsoft есть весьма удобный сервис Game Pass, оплачивая подписку на который можно получать временный доступ к постоянно обновляемому каталогу игр. Поиграл — забыл, и покупать ничего не надо. У Sony есть аналогичный сервис PlayStation Now, но, в отличие от Pass, он позволяет качать на консоль лишь некоторые игры. Проходить остальные придется в потоковом режиме, что может доставить неудобства при недостаточно качественном интернет-подключении. Цифры говорят сами за себя: сегодня пользовательская база Pass в пять раз больше, чем у Now.

Это не единственные сервисы Sony и Microsoft, доступные по подписке. Компании также предлагают Xbox Live Gold и PlayStation Plus. Эти сервисы пригодятся новым владельцам приставок, поскольку откроют доступ к акционным предложениям и бесплатным играм, а также предоставят возможность играть по Сети с друзьями.

К слову, для многопользовательского режима понадобится гарнитура. Так можно будет координировать с друзьями свои действия в Сети или просто общаться на отвлечённые темы, параллельно решая игровые задачи.

Конечно, для игры понадобится подходящий телевизор. Самые современные модели в линейках Sony и Microsoft поддерживают качество 4K, а значит, подобрав ТВ им под стать, можно будет оценить всю графическую мощь, которой на сегодняшний день обладают разработчики видеоигр. С другой стороны, такое решение существенно отразится на бюджете. Впрочем, если цель покупки заключается в том, чтобы просто выводить изображение с консоли, можно обойтись и более скромными техническими характеристиками. Для базового опыта может хватить 32-дюймового телевизора с Full HD.

Наконец, прежде чем входить в мир консольного гейминга, следует помнить, что, возможно, делать это прямо сейчас не стоит, ведь в нынешнем году Sony и Microsoft представят новые поколения приставок.

Персональные компьютеры

Цена вопроса:

Системный блок: 10 тыс.—274 тыс. грн./ Ноутбук: 30 тыс.— 124 тыс. грн

Монитор: 7500–17 600 грн

Клавиатура:130—7600 грн

Мышка: 80—4400 грн

Гарнитура: 370–6900 грн

Примерная сумма: от 18 тыс. до 310 тыс. грн / от 30 580 до 142 900 грн

Какие бы возможности ни открывали смартфоны и приставки, для многих украинских геймеров знакомство с миром игр в свое время началось именно с ПК. Более того, данный вид техники и сегодня обладает впечатляющей армией сторонников. По оценкам Newzoo, в нынешнем году количество игроков, отдающих предпочтение персональным компьютерам, составит 1,3 млрд человек.

Если есть желание примкнуть именно к этому лагерю, следует определиться, для каких игр он будет предназначен. Характеристики, которых они требуют, помогут задать определенную планку по комплектации ПК и, как следствие, по бюджету.

Если каких-то конкретных предпочтений по играм нет, то нужно в первую очередь смотреть на процессор и видеокарту будущей "машины", подыскивая в рамках доступных средств технику с наибольшим количеством ядер и показателем тактовой частоты у первого и объема памяти — у второго. Также желательно, чтобы ПК имел на борту SSD-накопитель и объем оперативной памяти хотя бы в 8 ГБ.

Далее потребуется подыскать подходящий монитор, ключевые характеристики для которого — разрешение и частота обновления. От них зависит, насколько качественной будет картинка в играх. Мониторы, нацеленные на геймерскую аудиторию, обладают по меньшей мере Full HD-разрешением и частотой обновления 144 Гц. Что касается размера, то отталкиваться следует от диагонали в 22 дюйма.

Это будет сердцем в экосистеме ПК-геймера, но также ему не обойтись без подходящей мышки и клавиатуры. Казалось бы, на фоне других элементов это выглядит сущей мелочью, но и тут есть некоторые особенности. Так, при поиске клавиатуры необходимо обратить внимание на её тип. Она может быть мембранной или механической. Геймерам рекомендуем приобрести второй тип. Механические клавиатуры, возможно, несколько дороже мембранных, но считаются более надежными и быстрыми. В выборе мышки могут сыграть роль такие параметры, как разрешение сенсора (DPI) и время отклика. Первый влияет на то, какое расстояние проходит курсор на мониторе относительно расстояния, пройденного мышкой на поверхности, а второй — насколько быстро команды от нее поступают к компьютеру. И тот и другой показатель может сыграть важную роль в игровом мире. Наконец, ПК-геймеру не помешает обзавестись гарнитурой, чтобы общаться с друзьями в сетевых играх.

Все это снаряжение потребует немало времени на сбор, а кроме того, ему понадобится немало места в доме. Чтобы немного сэкономить свободное пространство, можно отдать предпочтение игровому ноутбуку, если не боитесь компромисса в виде ограниченного размера дисплея. В остальном можно ориентироваться на те же характеристики и даже игровые аксессуары, что и в случае со стационарным ПК.

Источник цен: Hotline