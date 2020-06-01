Глаз да глаз. Как правительства мира следят за гражданами ради борьбы с коронавирусом

Как пандемия коронавируса дала повод закрутить цифровые гайки и развернуть разнообразные системы слежения за гражданами, и действительно ли это нужно, чтобы смягчить удар второй волны COVID-19, рассказывает Фокус

Представьте себе такую картину: вы неспешно прогуливаетесь по парку и вдруг замечаете, как мимо лавочек с отдыхающими, минуя встречных бегунов, гордо марширует механический пес. Жителям Сингапура, чтобы увидеть это, не нужно даже напрягать фантазию. В мае робопес Spot компании Boston Dynamics начал патрулировать парк Бишан-Анг Мо Кио. Его запустили местные власти, чтобы следить за количеством посетителей парка и периодически напоминать им о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Инновационные методы наблюдения за гражданами используют не только в Сингапуре. К ним прибегают и в других странах в расчете, что технологии помогут остановить распространение коронавируса. Однако эта практика неминуемо порождает опасения, связанные с тем, что правительства слишком далеко проникают за границу личного пространства своих граждан.

О, где же ты, брат

Джордж Оруэлл придумал Старшего брата до появления интернета, геолокации и искусственного интеллекта, способного распознавать лица, но появление этих и других технологий только укрепило популярность данного символа государственного контроля. Во время пандемии COVID-19 он вновь возник на горизонте, когда стали появляться сведения о различных высокотехнологичных решениях, направленных на борьбу с эпидемией.

Взять, к примеру, Китай. После начала эпидемии здесь запустили мобильное приложение, в котором пользователям присваивались разноцветные QR-коды в зависимости от состояния их здоровья. Миллионы владельцев смартфонов вводили свои паспортные и медицинские данные, сведения о последних поездках и другую информацию, чтобы получить красную, желтую или зеленую метку. Цвет кода определял, может ли пользователь свободно передвигаться или нуждается в изоляции.

Это лишь один из инструментов наблюдения, к которому прибегали в Китае. В стране, первой встретившей коронавирус, дроны обращались к прохожим на улицах с призывами оставаться дома и носить маски. Спутники наблюдали за строительством временных больниц, сооруженных специально для приема пациентов с COVID-19, а также помогали определить лучшее место для их возведения. Системы искусственного интеллекта вкупе с многочисленными камерами, которых в стране, по оценкам IHS Markit Technology, более 340 млн, позволяли следить за температурой людей.

Возможности современных технологий для обуздания пандемии используются тем или иным способом и в других странах. Например, в Австралии работает мобильное приложение COVIDSafe, помогающее отслеживать контакты владельцев смартфонов через Bluetooth. Когда два или более пользователей программы находятся рядом, она фиксирует дату, время, расстояние и длительность контакта между ними. Если медики обнаруживают у одного из них коронавирус, то просят внести эту информацию в приложение, после чего контактировавшие с ним пользователи получают соответствующие уведомления и рекомендации. COVIDSafe отчасти построен на базе аналогичного приложения, разработанного в Сингапуре.

В Бахрейне власти следят за зараженными при помощи браслетов, подключенных к смартфонам. Пациенты с COVID-19, направленные на домашнюю самоизоляцию, должны отметить свое местоположение по прибытии домой. В дальнейшем носимое устройство указывает, не покидал ли зараженный пределов своего жилища. Нарушителям грозит денежный штраф и даже тюремное заключение.

Технологии помогают контролировать поведение людей и в Европе. В парижском метро камеры и ИИ следят, носят ли жители французской столицы защитные маски. Швейцарские власти пользуются данными местного телеком-оператора для наблюдения за тем, чтобы люди не собирались в слишком большие группы. По другую сторону Атлантики, в штате Коннектикут (США), полиция использует дроны для измерения температуры людям на улицах.

"Диктаторские и авторитарные общества часто зарождаются именно перед лицом угрозы" Джозеф Каннатачи, специальный докладчик ООН по праву на частную жизнь

В Украине действует антикоронавирусное приложение под названием "Дій вдома". Минцифры запустило его в апреле для тех, кто въезжает в страну. Программа позволяет контролировать соблюдение условий самоизоляции. После ее установки на телефон начинают периодически поступать уведомления, после получения которых пользователи должны в течение 15 минут сделать селфи. По этому снимку, а также по данным геолокации смартфона приложение понимает, находится ли человек в указанном им месте самоизоляции. Если по каким-либо причинам (удаление приложения, деактивация телефонного номера и т. д.) пользователь не проходит проверку, в Национальную полицию отправляется сообщение, содержащее его имя и фамилию, номер телефона и адрес. После этого полицейские могут нанести пользователю визит или сделать контрольный звонок, чтобы удостовериться в соблюдении карантина. Приложение рассчитано на 14 дней, после чего его можно удалять. Подобная программа действует и в соседней Польше.

Как видно, правительства всего мира так или иначе используют технологии, позволяющие следить за местоположением, передвижениями или действиями своих граждан. При этом они неустанно напоминают, что делают это лишь для борьбы с пандемией, и не пересекают границ приватности. Но действительно ли это адекватные меры в условиях форс-мажорной ситуации мирового масштаба или нарушение свободы? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Когда слежка за гражданами — меньшее зло

"Защитникам приватности будет трудно убедить общественность, что частная жизнь в традиционном смысле — большая ценность, чем свобода покинуть дом. Само собой, никто не должен желать отказа от такой ценности, как приватность, или даже занижать ее важность. Но вполне возможно разработать менее метафорическую концепцию приватности с новыми границами, сопоставимыми с практическими трудностями, с которыми сегодня столкнулось общество", — написал португальский политолог Бруно Макаеш в колонке для журнала Foreign Policy, которая вышла под красноречивым заглавием: "Только наблюдение может спасти нас от коронавируса".

(Инфографика: Оксана Грозная)

Возможно, это и категоричное заявление, но не только Макаеш придерживается мнения, что в условиях пандемии использование современных технологий для наблюдения за населением — меньшее зло. Ранее эксперты Института глобальных изменений Тони Блэра представили доклад, в котором отметили, что у этого пути есть две альтернативы: либо снятие карантинных ограничений и последующие потери человеческих жизней, либо их продление ценой экономического ущерба. Авторы документа подчеркивают, что с учетом последствий этих альтернатив слежка — "та цена, которую стоит заплатить".

На целесообразность использования некоторых инструментов слежения указывают и ученые. По крайней мере, если речь идет о приложениях для отслеживания контактов вроде тех, что были запущены в Сингапуре и Австралии. Группа исследователей из Оксфорда построила ряд моделей, чтобы выяснить, насколько можно сократить индекс репродукции (указывает на число людей, которые могут подхватить заболевание от одного типичного зараженного) при использовании такой программы. Оказалось, что, если бы 80% владельцев смартфонов в Великобритании использовали приложение, количество случаев передачи коронавируса от одного инфицированного сократилось бы с трех до менее чем одного.

Впрочем, это не значит, что эксперты призывают соглашаться на наблюдение без условий и предосторожностей. "Во времена прошлой глобальной пандемии столетие назад люди не расхаживали с устройствами слежения. Теперь они есть у каждого из нас. Эти данные могут уберечь людей или заточить их. Их нужно использовать, чтобы спасать жизни, но так, чтобы при этом защищать ключевые свободы", — считает Дженнифер Даскал, профессор Вашингтонского юридического колледжа при Американском университете.

В Украине работает приложение "Дій вдома", которое помогает контролировать соблюдение карантина при помощи селфи

По ее мнению, любые системы наблюдения должны быть настолько открытыми и децентрализованными, насколько это возможно. Собираемые данные нужно использовать исключительно в нуждах здравоохранения соответствующими органами и экспертами. Кроме того, они не должны храниться дольше, чем необходимо.

"Любая программа должна быть строго ограничена по времени. Наша физическая безопасность важнее всего, но в определенный момент мы вынырнем по другую сторону этого кризиса", — полагает Файза Пател, директор Центра правосудия имени Бреннана в Школе юридических наук Нью-Йоркского университета.

Вообще, сроки действия таких чрезвычайных мер, как наблюдение, — волнующая тема не только для их сторонников, но и противников. Последние задаются вопросом: а что, если коронавирус уйдет, а слежка останется?

Цель и средства

Еще в апреле организация Human Rights Watch опубликовала открытое письмо к мировым правительствам, в котором призвала не использовать пандемию в качестве прикрытия для внедрения повсеместного наблюдения за людьми, а также избавиться от любых полученных данных по ее завершении.

"Пандемия COVID-19 — глобальная угроза здоровью, которая требует координированного и полномасштабного ответа со стороны властей по всему миру. Однако попытки государств сдержать вирус не должны использоваться, чтобы прикрыть путь в новую эру распространенных систем инвазивного цифрового наблюдения", — гласил документ.

С опасениями, изложенными в письме, согласилось более сотни общественных организаций со всего мира, поставив под ним свои подписи. И, судя по некоторым сообщениям, основания для таких тревог имеются. Можно вспомнить тот же Китай, где, по данным зарубежных СМИ, камеры наблюдения начали появляться у дверей отдельных жителей страны.

Сохранять бдительность, чтобы не допустить злоупотребления технологиями слежения в дальнейшем, призывает и специальный докладчик ООН по праву на частную жизнь Джозеф Каннатачи. "Диктаторские и авторитарные общества часто зарождаются именно перед лицом угрозы. Поэтому важно быть бдительными сегодня и не отдать все наши свободы", — считает он.

Противники технологий наблюдения задаются вопросом: что, если коронавирус уйдет, а слежка останется?

Вопросы приватности даже послужили причиной для нового столкновения между властями и гигантами IT-индустрии. И если ранее последних упрекали в том, что они слишком активно проникают в личную жизнь пользователей, то теперь именно они выступили в роли ее защитников. Речь идет об Apple, Google и новом инструменте, который они создали вместе, чтобы он помог улучшить работу приложений для отслеживания контактов.

Подобно упомянутому выше австралийскому приложению, разработка двух IT-гигантов позволяет фиксировать контакты владельцев смартфонов через Bluetooth и присылать им уведомления при угрозе заражения коронавирусом. Однако у нее есть ключевая особенность, которая пришлась по душе не всем странам. Она предполагает, что поиск людей, с которыми контактировал человек, заразившийся COVID-19, будет происходить непосредственно на девайсах пользователей, а не на центральном сервере. Такой подход должен снизить риски, что злоумышленники или власти используют информацию о встречах граждан не по назначению. И тем не менее органы здравоохранения Франции, Норвегии и Индии утверждают, что предпочли бы как раз второй способ.

Впрочем, пока у решения Google и Apple больше сторонников. Компании заявляют, что свыше 20 стран и несколько штатов США уже изъявили желание интегрировать их инструмент в собственные приложения для отслеживания контактов.

Вероятно, что подобных программ в ближайшее время будет становиться больше. Да и от других высокотехнологичных средств наблюдения мир вряд ли откажется. Ведь коронавирус еще не побежден, и, возможно, мы еще столкнемся со второй волной коронавируса, а от создания вакцины нас отделяют месяцы в лучшем случае. Скорее всего, жители планеты продолжат платить за борьбу с пандемией нарушением границ личного пространства.