Чип — и гайки. Все, что нужно знать о Билле Гейтсе и реальных рисках вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса еще не создана, но ее уже окружает ореол страхов и опасений. Какие из них вымышлены, а какие – реальны, чем может быть чреват отказ от препарата, и что будет, если он вовсе не сработает, рассказывает Фокуc

До нынешнего года подавляющее большинство населения планеты знало Билла Гейтса, как основателя компании Microsoft и одного из богатейших людей на планете. Некоторым он был известен, как филантроп, основавший крупный благотворительный фонд имени себя и своей жены. В 2020-м список его регалий вырос. Теперь Билл Гейтс известен и как активный борец с COVID-19, который ждет не дождется появления вакцины от коронавируса, и как центральная фигура одной из теорий заговора, выросших на благодатной почве пандемии.

Билл Гейтс и коронавирус

5 лет назад, выступая на конференции TED Talks, Билл Гейтс прямо заявил, что наиболее вероятной причиной гибели миллионов людей в ближайшие десятилетия станет "крайне заразный вирус, а не война", и мир совершенно не готов к эпидемиям. Когда запись выступления всплыла, одни принялись хвалить Гейтса за прозорливость, а другие рассмотрели в этом доказательство того, что миллиардер заранее знал о появлении коронавируса.

Но не только основатель Microsoft жал на тревожную кнопку задолго до того, как в этом возникла реальная необходимость. Например, почти 10 лет назад доктор Ян Липкин, научный консультант фильма "Заражение", который рассказывал о всемирной пандемии и пережил вторую волну популярности после начала COVID-19, предупреждал: человечество действительно уязвимо перед вспышками вирусных заболеваний.

"Мы должны быть готовы, – говорил Липкин. – Нам нужны более качественные системы надзора, лучшие методы обнаружения и возможности для создания вакцин. Однако наша система здравоохранения перегружена и недостаточно финансируется, а еще нам нужно больше ученых".

Пытаясь донести мысль о необходимости подготовки к будущим эпидемиям, некоторые исследователи даже проводили шуточные параллели с фильмами про зомби-апокалипсис. Но Гейтс, как состоятельный и знаменитый человек, похоже, оказался наиболее подходящим кандидатом на роль злого гения. По оценкам компании Zignal Labs, только с февраля по апрель теории заговора, тем или иным образом связывающие Билла Гейтса с коронавирусом, упоминались в соцсетях и на ТВ более миллиона раз.

И не все они сводились к простому "он что-то знал заранее". Одна из самых нашумевших теорий гласила, что Гейтс стремится имплантировать людям микрочипы вместе с вакциной от коронавируса. Вероятно, она возникла после общения Гейтса с пользователями сайта Reddit, в ходе которого он отвечал на их вопросы о COVID-19.

Тогда он сказал, что в будущем появятся "цифровые сертификаты", содержащие медицинские данные пациента. Например, о том, получил ли он вакцину. Позднее в фонде четы Гейтс пояснили, что речь шла о создании "открытой цифровой платформы", а не о внедрении микрочипов.

Кстати, образ последних был основан на данных о реальном проекте, который спонсировал фонд. Речь идет о "квантовых точках", над которыми трудятся исследователи из Университета Райса и Массачусетского технологического института. Только по словам одного из авторов разработки Кевина МакХью, это вовсе не микрочипы и не капсулы, имплантируемые в тело человека. Это скорее невидимые глазу татуировки на основе меди, которые вводятся под кожу вместе с вакциной и распознаются при помощи смартфона. По такой метке медик может понять, получал ли человек вакцину, даже в тех регионах планеты, где записи о прививках отыскать невозможно. Никакой другой информации они не несут.

Пластырь с микроиглами, содержащий вакцину и "квантовые точки", разработанный учеными для фонда Билла и Мелинды Гейтс. После введения иглы растворяются, а "точки" оставляют узор, по которому можно идентифицировать факт прививки – Rice University

Так пара фактов, умноженных на фантазию публики, пополнила список теорий заговора о коронавирусе и вакцине, в ожидании которой находится весь мир. Ну, почти весь мир. Противники прививок существуют давно, но в свете пандемии COVID-19 их голоса привлекают больше внимания, чем обычно.

Коллективный иммунитет и вакцинация

Нью-Йорк. Один из крупнейших мегаполисов мира и самый густонаселенный город одноименного штата, в котором случаев заболевания коронавирусом было больше, чем в любой стране мира. Казалось бы, здесь вакцину должны ждать, как нигде. И тем не менее, еще пару недель назад опрос, проведенный специалистами Городского университета Нью-Йорка показал, что 29% жителей Большого яблока откажутся принимать вакцину, когда та появится.

"Без вакцины процесс выработки коллективного иммунитета даже близко не будет быстрым или безболезненным", — утверждают биологи Карл Бергстрем и Натали Дин

К настоящему моменту цифра стала меньше, но даже те, кто не противится вакцинации, утверждают, что пройдут процедуру только по прямой рекомендации врача (48%) или по требованию работодателя (8%).

Пример нью-йоркцев весьма показателен, но противники прививок есть и в других странах. И это может стать источником проблем в будущем, даже когда вакцина от коронавируса появится. Например, послужит препятствием на пути выработки коллективного иммунитета, достигаемого, когда достаточное количество людей в определенном сообществе становится устойчивым перед болезнью. В таких условиях ей становится сложнее распространятся, плюс определенную защиту получают те, кто все еще уязвим.

Вот только достаточная доля людей с иммунитетом варьируется от заболевания к заболеванию. Например, коллективный иммунитет от оспы достигается, когда к ней устойчивы 95% людей. Для полиомиелита доля составляет 85%, а для кори – 80%. Каков будет порог коллективного иммунитета от коронавируса, пока неизвестно, но эксперты полагают, что ключом к его достижению станет вакцина.

"Без вакцины процесс выработки коллективного иммунитета даже близко не будет быстрым или безболезненным", — написали американские биологи Карл Бергстрем и Натали Дин в колонке в The New York Times.

Впрочем, приход коронавируса довольно быстро повлиял на мировоззрение некоторых антипрививочников. Так, еще в марте опросы в Великобритании показывали, что 7% людей не приняли бы вакцину от коронавируса, а уже в апреле таких было только 5%. По словам Хайди Ларсон, руководителя проекта "Доверие к вакцинам", люди, которые раньше по тем или иным причинам противились прививкам, "могут изменить поведение в условиях пандемии".

Участница акции протеста против карантинных мер в Торонто с табличкой "Вакцина = массовый контроль" – NurPhoto / Contributor

В конце концов, не все противники данной практики мотивируют свою позицию страхом перед чипами Билла Гейтса или ненавистью к фармацевтической индустрии, для которой вакцины якобы являются любимыми дойными коровами, хотя еще в 2018-м объем мирового рынка лекарственных препаратов оценивался в $1,2 трлн, а рынка вакцин – в $41 млрд. Некоторые просто сомневаются в том, что созданный впопыхах препарат будет достаточно качественным. И эти сомнения разделяет и научное сообщество.

Когда появится вакцина от коронавируса

В 2013-м группа голландских ученых подсчитала, что в среднем процесс создания вакцины должен занимать 10,7 лет. В 50-х годах минувшего века американскому вирусологу Джонасу Солку потребовалось 4 года, чтобы разработать, протестировать и запустить в США вакцину от полиомиелита. Но спешка с выпуском привела к ошибке в производственном процессе, повлекшей гибель 11 детей.

Вакцину от коронавируса планируется создать в куда более сжатые сроки – за 12-18 месяцев. Чем подкрепляется такой темп?

Традиционно вакцины создаются на основе ослабленной версии вируса, но сейчас исследователи работают ускоренным методом, основанном на идее, что иммунной системе не нужно знакомиться с целым вирусом, чтобы выработать стратегию защиты от него. "Если представить, что вирус – это боевой корабль, то идея заключается в том, что иммунной системе достаточно увидеть вражеский флаг для выработки постоянной иммунной памяти. В случае COVID-19 флагом являются выступы, известные, как шиповидные белки, которые формируют ореол или "корону" вокруг вируса", — отмечает Ханна Девлин, научный корреспондент The Guardian и доктор философии в сфере медицинской визуализации. По ее словам, 74 из 76 кандидатов в вакцины, находившихся в поле зрения ВОЗ в конце апреля, создаются именно по такому принципу.

"Мы не можем с полной уверенностью допускать, что вакцина вообще появится, а если и появится, то пройдет все тесты на эффективность и безопасность", — Дэвид Набарро

Да и контролирующие органы предпочитают не замедлять процесс. Например, еще в марте представители FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) утверждали, что "намерены проявлять регуляторную гибкость" в вопросе создания вакцины.

Понять спешку в условиях пандемии, когда количество зараженных растет день ото дня, нетрудно. Но не все ученые считают это правильным решением. "Я понимаю важность ускоренной работы над вакцинами в целом, но исходя из моего опыта, это не та вакцина, с которой стоит так делать", — говорит доктор Питер Хотез из Медицинского колледжа Бейлора (США).

В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения. Хотез вовремя выявил угрозу в ходе испытаний на животных. Однако сегодня некоторые производители вакцин отказываются от традиционных практик и переходят к тестам в небольших группах людей, не дожидаясь окончания испытаний на животных. Их проводят параллельно, как например, компания американская компания Moderna.

Хотез – не единственный, кого смущает поспешность в вопросе создания вакцины и возможные риски. Иммунологи из Йельского университета Акико Ивасаки и Ексин Янг разделяют опасения коллеги и полагают, что опыт прошлых работ с SARS-CoV (коронавирус, вызвавший атипичную пневмонию) обязательно нужно учитывать. Ведь SARS-CoV и SARS-CoV-2 генетически идентичны почти на 80%. И раз вакцины от прошлого коронавируса могли вызывать АЗУИ у животных, этому риску нужно уделить самое пристальное внимание. Особенно в свете ускоренных разработок вакцин.

"Мы утверждаем, что антителозависимому усилению инфекции должно уделяться пристальное внимание при оценке безопасности новых кандидатов в вакцины от SARS-CoV-2", - подчеркнули исследователи в научной работе, недавно опубликованной в журнале Nature.

Тем не менее, та же Ивасаки признает, что с традиционным подходом к созданию вакцины "мы никак не успеем уложиться в 18 месяцев". Так что в большинстве и разработчики препаратов, и контролирующие их органы по всему миру сегодня сходятся во мнении, что такая игра стоит свеч.

На сегодняшний день 8 вакцин, разрабатываемых фармацевтическими компаниями и научными учреждениями США, Китая и Европы, уже находятся на стадиях испытаний на людях. Пока речь идет либо о малых группах в десятки, либо о расширенных группах в сотни человек. К следующему этапу, когда счет подопытным уже пойдет на тысячи, пока никто не дошел. Но упомянутая Moderna, которая едва получила добро на испытания в расширенных группах, планирует перейти к нему же летом. А компания Pfizer и вовсе надеется произвести несколько миллионов доз вакцины, которые можно будет использовать при чрезвычайной ситуации, уже к сентябрю.

"Мы должны мыслить иначе, мыслить быстрее, – считает научный директор Pfizer Микаэль Долстен. – Если вторая волна коронавирусной инфекции поразит нас в октябре вместе с гриппом, все может стать гораздо хуже, чем было".

В защиту спешки есть и еще один аргумент: существует шанс, что разрабатываемые ныне вакцины просто не сработают или сработают недостаточно хорошо.

Взять, к примеру, грипп. Вызывающие его вирусы стремительно мутируют, обучаясь обходить нашу иммунную систему и вынуждая людей делать ежегодные прививки. В настоящее время ученые полагают, что SARS-CoV-2 более стабилен. Это дает надежду на создание более долгосрочной вакцины, но некоторые эксперты выражают опасения, что препарат вовсе не будет создан.

"Существуют вирусы, против которых у нас до сих пор нет вакцин, – предположил профессор Имперского колледжа Лондона и специальный представитель ВОЗ Дэвид Набарро. – Мы не можем с полной уверенностью допускать, что вакцина вообще появится, а если и появится, то пройдет все тесты на эффективность и безопасность".

В таком случае, по его мнению, обществам нужно будет адаптироваться и искать способы контроля заболевания, помимо всемирного карантина, в котором невозможно жить вечно. Как минимум, придется сформировать культуру, в которой больше людей работает удаленно, а реакцией на проявление даже легких симптомов болезней является оперативная самоизоляция, а не игнорирование недомоганий.

На этом фоне и не самая эффективная вакцина может показаться более соблазнительной перспективой. Тем более, что она все равно может уберечь от более тяжелых последствий. "Даже если защита не идеальна, она все равно уберегает от госпитализации и смерти. Она дает толчок иммунной системе", – считает профессор-иммунолог из Университета Восточной Каролины Рэйчел Ропер.

Но, как бы там ни было, от вакцины нас отделают в лучшем случае месяцы. А значит, сегодня, пока ученые работают над ее созданием и пытаются предусмотреть различные риски, нам остается либо бояться ее, либо ждать с надеждой. В трудные времена второй вариант выглядит более привлекательным.