Вакцина от коронавируса может так и не появиться, – специальный представитель ВОЗ

По мнению Дэвида Набарро, трудность состоит в том, что учёные имеют дело с биологическими, а не с механическими системами

Профессор Имперского колледжа Лондона и специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что вакцина от коронавируса может так и не появиться. По его словам, в этом случае правительствам придётся и далее реагировать на вспышки заболевания с помощью региональных или общенациональных карантинов.

Об этом пишет Daily Mail.

Слова Набарро прозвучали в то время, когда общественность Великобритании всё чаще обращается к учёным с вопросом о вакцине на фоне утомления от жизни в условиях пандемии. По многим оценкам, на разработку вакцины может уйти минимум год.

"Мы не можем абсолютно точно сказать, появится вакцина, или нет. Или если даже она появится, то пройдет ли она успешное тестирование на эффективность и безопасность", – сказал Набарро.

"Всегда есть большие надежды, но бывает так, что они не оправдываются. Мы имеем дело с биологическими, а не с механическими системами. Все зависит от того, как будет реагировать организм", – добавил он.

Набарро считает, что карантинные меры, которые были введены во многих странах, а в некоторых уже отменяются, могут в будущем применяться снова.

"Время от времени опять будут вспышки болезни и нам придется реагировать. Ограничительные меры могут в будущем распространяться как на отдельные территории, так и на всю страну", – пришел к выводу профессор.

Как ранее сообщал Фокус:

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прогнозирует выход вакцины против коронавируса в течение одного-двух лет.

Ученые заявляют, что карантин из-за пандемии коронавируса нельзя полностью отменять, пока не будет найдена вакцина.