Во Франции соберут первый в мире "чистый" термоядерный реактор

В Провансе, на юге Франции, приступили к сборке экспериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Мероприятие проходило в онлайн-формате 28 июля и транслировалось на YouTubе.

ITER должен воспроизвести физические реакции, которые происходят на Солнце и других звездах, а заодно продемонстрировать возможности использования термоядерной энергии в будущем.

Основой реактора является магнитная ловушка токамак (тороидальная камера с магнитными катушками). В ней магнитное поле удерживает плазму, в которой и происходит термоядерная реакция. Токамаки появились в СССР еще в 1960-х. Для ITER построят самый большой токамак в мире объемом 830 кубометров.

В токамак запускают дейтерий и тритий (тяжелые изотопы водорода) и разогревают до температуры около 150 млн градусов Цельсия.

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Фото: vilferelectric.com

ITER будет состоять из миллиона деталей и весить 23 тысячи тонн при высоте 30 метров. Сейчас все необходимые детали для его сборки изготовлены и доставлены на строительную площадку. На 2025 год запланирован запуск и получение первой плазмы.

О создании ITER договорились правительства США и СССР в 1985 году, со временем у проекта появились и другие участники. Сейчас над проектом работают: ЕС со Швейцарией (46% расходов), США, Россия, Индия, Китай, Южная Корея и Япония (каждая – по 9%).

Современные токамаки выделяют меньше энергии, чем расходуется на нагрев системы, поэтому для генерации энергии он не пригодны. За счет масштаба конструкции ITER создатели рассчитывают, что он сможет выделять энергии в десять раз больше, чем расходуется на нагрев плазмы (отдавать 500 МВт с 50 МВт).

Если эксперименты с ITER пройдут успешно, следующим этапом (с 2030 года) станет DEMO – прототип термоядерного реактора для электростанций. Они могут появиться в 2040–2050-х. О желании построить такие реакторы заявили Индия, Россия, Южная Корея и Япония.

Закончить строительство реактора планируют в 2025 году

Напомним, в США команда ученых заявила, что собирается напечатать ядро реактора на 3D-принтере. Они уже определились с дизайном и компонентами, а также напечатали прототип, и в настоящее время работают над его усовершенствованием.

Один из основателей Microsoft мультимиллиардер Билл Гейтс уверен, что ядерная энергетика сумеет помочь в борьбе с изменением климата. Он заявил, что лично готов вложить 1 млрд долларов.