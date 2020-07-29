Каким будет конец света. Ученые назвали основные сценарии гибели человечества

Существует множество теорий о том, что в конечном итоге может привести к вымиранию человечества: от инопланетных вторжений до ударов астероидов. Однако среди тех, кто исследует этот вопрос детально, есть общее мнение о том, что некоторые риски более вероятны, чем остальные. В этой области у исследователей даже существует отдельное название: "экзистенциальные риски", пишет в своей статье Live Science.

Среди таких рисков, ученые выделяют пять, которые могут стать одним из сценариев гибели человечества.

Ядерная война

Люк Кемп, научный сотрудник Центра по изучению экзистенциального риска в Кембриджском университете Великобритании отметил, что экзистенциальный риск отличается от того, что мы можем считать "обычной" опасностью или угрозой. Кемп занимается изучением социального коллапса с исторической точки зрения и рисками, связанными с изменением климата.

"Предполагается, что риск в типичной терминологии состоит из опасности, уязвимости и незащищенности. Такое представление возникает, когда люди думают об ударах астероидов. Опасность ̶ сам астероид. Уязвимость ̶ неспособность предотвратить удар. А незащищенность ̶ осознание того, что процесс действительно произойдет", – говорит Кемп.

Возьмем для примера ядерную войну, которую история и поп-культура запечатлели в наших умах, как один из самых больших потенциальных рисков для существования всего человечества. Наша уязвимость перед этой угрозой возрастает, как по мере роста политической напряженности между странами, так и по мере производства высокообогащенного урана. Эта уязвимость определяет нашу незащищенность.

Как и в случае всех экзистенциальных рисков, нет точных оценок того, какое количество населения может умереть от ядерного удара. Но ожидается, что последствия широкомасштабной ядерной зимы (период низких температур и ограниченного производства продовольствия, который последует за войной), будут сильными.

"Судя по большинству образцам, которые я видел, это было бы просто ужасно. Большое количество людей может пострадать. Однако все равно кажется маловероятным, что оно само по себе способно привести к вымиранию", – отмечает Кемп.

Пандемия

Злоупотребление биотехнологиями ̶ это еще один экзистенциальный риск, который не дает исследователям спокойно спать по ночам. Для производства новых продуктов, эта технология использует биологию.

"Я беспокоюсь о целом ряде сценариев пандемии. И я действительно считаю, что те, которые могут быть созданы человеком, возможно, являются самой большой угрозой, которую мы можем получить в нынешнем веке от биологии", ̶ сказала Кэссиди Нельсон. Кэссиди работает в Оксфордском университете, в качестве соруководителя группы биозащиты в Институте будущего человечества. Она исследует проблемы биозащиты, с которыми сталкивается человечество, такие как новые инфекционные заболевания, пандемии и биологическое оружие.

Нельсон признает, что в отличие от природного патогена, искусственный, сконструированный, чтобы заразить и убить большее количество людей, способен нанести гораздо больший ущерб, потенциально уничтожая большие участки населения Земли за ограниченное время.

"Природа достаточно феноменальна, когда сталкивается с патогенами посредством естественного отбора. Ужасно, когда это случается. Однако это происходит вовсе не намеренно".

"Я бы по-настоящему беспокоилась, если бы существовал плохой ученый, намеренно пытающийся создать патоген, способный привести к невероятному количеству негативных последствий", – отмечает эксперт.

Но, несмотря на страх, который может возникнуть, особенно в нынешнем мире, пострадавшем от пандемии, она считает, что вероятность этого процесса ̶ невелика. (Стоит упомянуть, что все доказательства указывают на то, что COVID-19 не был создан в лаборатории).

По словам Нельсон, новые научно-технические достижения увеличивают вероятность создания искусственных патогенов, но вместе с этим, растут и возможности ученых справиться с ситуацией.

"Это вселяет в меня надежду на то, что, если бы мы действительно смогли добиться успеха, то баланс рисков мог бы пойти нам на пользу", – подытожила эксперт.

От изменения климата к искусственному интеллекту

Ознакомление с угрозами человеческому выживанию вряд ли может исключить изменение климата, которое уже ведет к упадку и вымиранию множества видов флоры и фауны по всей планеты. Ждет ли человека такая же участь?

Сопутствующие климатическим изменениям такие факторы, как отсутствие продовольственной безопасности, нехватка воды и экстремальные погодные явления, будут все больше угрожать выживанию людей в региональном масштабе. Но если смотреть в будущее, то изменение климата является и тем, что Кемп описал как "экзистенциальный множитель рисков", который в глобальных масштабах усиливает другие угрозы.

"Похоже, что это относится не только к климатическим изменениям, но и политическим, делая мир более опасным", – отмечает Кемп.

Например, нехватка продовольствия или воды усиливает международную напряженность и провоцирует ядерные войны с потенциально огромными человеческими жертвами. Такой подход к проблеме вымирания подчеркивает взаимосвязь экзистенциальных рисков.

Как упоминал Люк Кемп ранее, маловероятно, что массовое вымирание произойдет в результате одного лишь бедствия, такого как ядерная война или пандемия. Как показывает история, большинство социальных коллапсов вызвано не одним, а несколькими взаимосвязанными факторами. И вымирание, как мы обычно его себе представляем – уничтожение всего живого на Земле является одним из возможных вариантов развития событий.

Катастрофическое событие может оставить на Земле лишь несколько сотен или тысяч выживших, что поставит под сомнение жизнеспособность человека как вида. С другой стороны, коллапс может уничтожить только часть человечества, но, следовательно, спровоцировать глобальную нестабильность, конфликты, а также снизить нашу устойчивость к другим угрозам.

"Мы не говорим ни об одном конкретном сценарии. Тут очень много нюансов", ̶ говорит Кемп.

Существует и другой аспект. Экзистенциальный риск не обязательно должен угрожать нашему существованию. Риск может быть таким, который ограничивает наш потенциал как вида, будь то наша способность стать космической расой или достичь определенного уровня технологического доминирования.

"Для нас, в некотором смысле, это почти такая же угроза", ̶ сказала Нельсон. Другими словами, это разрушает наше представление о цели человечества, которое заключается в прогрессе.

Один из главных рисков, который вписывается в эту категорию ̶ искусственный интеллект. Исследователи рассуждают о том, что интеллектуальная робототехника, непреднамеренно выпущенная в мир, может начать следить за людьми или превзойти нас физически и умственно. Это узурпировало бы наше господство на планете и для многих могло бы коренным образом изменить представление о том, что значит быть человеком.

Сам человек

Какими бы разными ни были эти риски, все они имеют одну общую черту: человек, играющий ключевую роль в определении серьезности этих рисков.

Что если именно люди представляют самую большую опасность для своего вымирания? Именно на этом сосредоточены исследования Сабины Романа. Будучи научным сотрудником Центра по изучению экзистенциального риска, он моделирует социальную эволюцию и коллапс, рассматривая прошлые цивилизации, включая Римскую Империю и остров Пасхи. По мнению Романа, большинство экзистенциальных рисков "самосозданные", коренясь в обществах и системах, которые они порождают. Он считает, что стремление человечества к непрерывному росту ведет к эксплуатации, разрушению планеты и конфликтам. Как бы парадоксально ни было, но это только увеличивает некоторые из самых серьезных угроз, а также нашу уязвимость перед ними.

"Слишком много факторов зависят от постоянного экономического роста. Если бы мы попытались оптимизировать что-то еще, было бы куда лучше", ̶ говорит Сабин. Он сравнивает нашу цивилизацию с линией домино, где риск ̶ это не столько толчок, который запускает каскад, сколько уязвимость перед этой угрозой.

"Если мы действительно хотим что-то изменить, не стоит полагаться на то, что мы способны как-то повлиять на внешние факторы, это очень маловероятно. Скорее наше внутреннее функционирование как общества, может принести изменения", – говорит эксперт.

Кемп соглашается с этой логикой: "Когда люди спрашивают меня насчет того, какой самый большой экзистенциальный риск угрожает человечеству, я прибегаю к неожиданному ответу: (плохое) международное сотрудничество".

Как бы сюрреалистично ни звучало, однако изучение потенциальной гибели человечества является практическим занятием. Оно может прояснить собственную роль человечества, как в ускорении угрозы, так и в ее уменьшении. Нельсон считает, что важность этого вызова состоит в увеличении количества исследований экзистенциальных угроз.

Так ждет ли нас такой же сценарий, как и в апокалиптических фильмах? К сожалению, нет точных прогнозов или ответов насчет нашей судьбы на Земле, отмечают эксперты. Но оглядываясь на социальный коллапс прошлых цивилизаций Сабин уверен в одном: люди еще никогда не были лучше подготовлены, чем сейчас.

"Мы отличаемся тем, что можем извлечь уроки из прошлого. Возможность учиться ̶ огромна", – подытожил Сабин.

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