Инженеры предлагают строить дороги из автомобильных шин и строительного мусора

Команда инженеров из Австралии придумала новый рецепт материала для дорожного покрытия, который использует два огромных источника отходов – выброшенные шины и строительный мусор. Об этом сообщает New Atlas.

По словам авторов изобретения, полученный материал обладает прочностью и гибкостью, необходимой для работы в условиях интенсивного движения, а также полностью из переработанных продуктов.

Работа была проведена инженерами-исследователями из университета RMIT в Мельбурне. По их словам, строительный мусор, который измельчается и обрабатывается, может быть повторно использован в качестве строительного материала, называемого переработанным бетонным наполнителем (RCA).

Применить RCA можно в дорожном строительства. Точнее говоря, в качестве базового слоя, который находится над слоями основания и под асфальтом. Команда RMIT поэкспериментировала с добавками, которые могли бы улучшить его характеристики в этой области, и выяснила, что резиновая крошка, взятая из выброшенных шин, хорошо отвечает всем требованиям.

Команда установила, что состав из 0,5% тонкой резиновой крошки и 99,5% RCA обладает несколькими очень важными особенностями. С помощью специальной техники ученые протестировали материал, который показал необходимый уровень сдвиговой прочности, сохраняя при этом хорошее сцепления между двумя материалами.

Исследователи отмечают, что материал является первой смесью резины и щебня, оптимизированных по стандарты безопасности дорожного покрытия. Материал получился более гибким, чем стандартные, что сделает его менее подверженным трещинам.

"Традиционные основания для дорожного покрытия сделаны из неустойчивых материалов – каменной породы и природного песка. Наш материал является на 100% переработанной альтернативой, которая предлагает новый способ повторного использования шин и строительных отходов, в то же время выполняя четкие критерии, такие как гибкость, прочность и остаточная деформация. Наша переработанная смесь является правильным выбором для улучшения дорог и улучшения состояния окружающей среды", – говорит ведущий исследователь доктор Мохаммад Бороужени.