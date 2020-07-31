Apple откладывает начало продаж новой серии iPhone

В 2020 году старт продаж новых iPhone от Apple начнется на несколько недель позже запланированного срока.

Об этом сообщил финансовый директор Apple Луки Маэстри в ходе телеконференции с инвесторами компании.

"В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября, но в этом году мы ожидаем, что поставки возможно будет начать несколькими неделями позже", – сказал он.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Apple из-за пандемии намерена отложить примерно на месяц запланированное на начало лета 2020 года увеличение объемов производства новых моделей iPhone.

Ранее портал Business Insider сообщал, что Apple планирует выпустить в этом году четыре варианта смартфона двенадцатого поколения, которые будут поддерживать технологию 5G и иметь OLED-экраны. По данным портала Apple Insider, они будут называться iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Также ранее в сети показали четыре смартфона iPhone 12. Ролик с максимально реалистичными макетами показал YouTube-блогер iupdate. Кадры из ролика подтверждают, что всем гаджеты будут похожи на iPhone 4 и iPad Pro. Самая младшая модель iPhone 12 получит дисплей в 5,4 дюйма, версия Pro выйдет в двух вариантах с 6,1-дюймовым экраном. Флагман iPhone 12 Pro Max оснастят 6,7-дюймовым дисплеем.

Размер 5,4-дюймового iPhone окажется меньше iPhone SE 2 несмотря на то, что последний имеет дисплей с меньшей диагональю. Это объясняется отсутствием рамок в гаджете нового поколения.

Как этом сообщал mydrivers со ссылкой на известного американского инсайдера Джона Проссера, который ранее точно сообщил даты презентации iPhone SE и MacBook Pro 13, самая старшая версия новинки окажется почти на 300 долларов дешевле iPhone 11 Pro Max.

Так, ожидается, что самая простая версия iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма будет стоить 649 или 699 долларов. Модель линейки Pro, которая также получит 6,1-дюймовый дисплей, обойдется от 749 до 799 долларов.

Ожидается, что стоимость второго варианта iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном будет стартовать от 999 долларов. При этом самая старшая версия iPhone 12 с экраном в 6,7 дюйма будет стоить от 1099 долларов.

Для сравнения iPhone SE с 67 гигабайтами памяти стоит 399 долларов, с 128 гигабайтами - 449 долларовв, а с 256 гигабайтами - 549 долларов. Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов за версию с 64 Гб, до 1449 долларов за iPhone 11 Pro Max c 512 гигабайтами памяти.

Кроме того, согласно инсайдерской информации, компания Apple на скорой презентации представит новые поколения умных часов Apple Watch и планшета iPad.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет около $1,67 трлн.

Напомним, компания Apple создала специальную партию смартфонов iPhone SRD, чтобы проверить уязвимости в программном обеспечении.