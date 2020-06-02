В первом квартале 2020 года мировые продажи смартфонов упали на рекордные 20%
2020-06-02 18:51:38
Производители пострадали из-за закрытия заводов в Китае и снижения потребительских расходов
Во всем мире за первый квартал было продано 299,1 млн смартфонов. Это на 20,2% меньше, чем в первом квартале 2019 года, сообщила исследовательская компания Gartner.
"Пандемия коронавируса стала причиной того, что мировой рынок смартфонов пережил крупнейшее снижение за все время. Большинство ведущих китайских производителей и Apple серьезно пострадали из-за закрытия их заводов в Китае и снижения потребительских расходов вследствие глобального карантина", – отметил аналитик Gartner Аншул Гупта.
Лидером рынка осталась Samsung, хотя ее доля снизилась с 19,1% до 18,5%, а в целом продажи компании упали на 22,7%, до 55,3 млн штук. Находящаяся на втором месте Huawei продала на 27,3% меньше смартфонов – 42,5 млн. На третьем месте остается Apple, ее продажи снизились на 8,2%, однако доля рынка компании выросла с 11,9% до 13,7%.
Единственной компанией из топ-5, продажи которой в первом квартале выросли, стала Xiaomi. Она продала 27,8 млн смартфонов, на 1,4% больше в годовом измерении, ее доля также выросла – с 7,3% до 9,3%.
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