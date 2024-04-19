Жизнь велосипедиста спасли смарт-часы: они вызвали помощь после опасного ДТП (фото)
Житель Нью-Йорка после падения с велосипеда почувствовал себя плохо и упал в обморок. Гаджет тут же вызвал экстренную службу.
Смарт-часы фирмы Apple спасли жизнь жителю Нью-Йорка Эрику Золлингеру после того, как он попал в аварию. Устройство самостоятельно зарегистрировало падение владельца и вызвало экстренную службу по телефону "911", передает NY Post.
Мужчина ехал на велосипеде под ливнем и не заметил глубокую выбоину на дороге. Когда колесо попало в нее, байк перевернулся, и Эрик упал, очень сильно ударившись.
"Меня отбросило в сторону, и я ударился о бетон", — рассказал Золлингер. — "К счастью, с зубами все было в порядке. Я ударился правым коленом, разбил нос и ушиб губу".
Золлингер нашел в себе силы снова сесть на велосипед и доехал до дома. Уже в квартире он осмотрел себя и решил, что все не так уж и плохо, но когда пошел в душ, из его носа хлынула кровь, потом закружилась голова. Мужчина потерял сознание и при падении ударился корпусом о край ванны. Через некоторое время Эрик очнулся и услышал голос оператора службы экстренной помощи, который доносился из смарт-часов Apple Watch.
"Когда я очнулся, то услышал: "911, что у вас случилась?" — вспоминает Золлингер.
Как выяснилось, при падении в ванной активировалась встроенная в Apple Watch специальная функция распознавания падения, благодаря которой гаджет автоматически связывает пользователя со службами экстренной помощи. Золлингер рассказал, что его часы не только позвонили в службу 911, но и передали сотрудникам экстренной службы его точное местоположение.
Эрик отменил вызов и в тот же день посетил местную больницу, чтобы пройти обследование. Врачи подтвердили, что его здоровье в порядке и впоследствии выписали. Некоторое время мужчина провел дома, ожидая, когда сойдут синяки.Важно
Эрик Золлингер считает, что "умные" часы спасли ему жизнь. "Я не знаю, как бы все сложилось, если бы часы не привели меня в чувство", — сказал он.
Это уже не первый раз, когда гаджет помогает людям в сложных ситуациях. В декабре 2023 года женщина из Делавэра (США) чудом избежала смерти после того, как воспользовалась функцией SOS на Apple Watch для вызова службы экстренной помощи во время утечки газа. А в 2022 году Apple Watch спасли жизнь мужчине из Великобритании после того, как обнаружили остановку сердца.
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