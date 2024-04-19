Жизнь велосипедиста спасли смарт-часы: они вызвали помощь после опасного ДТП (фото)

Житель Нью-Йорка после падения с велосипеда почувствовал себя плохо и упал в обморок. Гаджет тут же вызвал экстренную службу.

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Смарт-часы фирмы Apple спасли жизнь жителю Нью-Йорка Эрику Золлингеру после того, как он попал в аварию. Устройство самостоятельно зарегистрировало падение владельца и вызвало экстренную службу по телефону "911", передает NY Post.

Мужчина ехал на велосипеде под ливнем и не заметил глубокую выбоину на дороге. Когда колесо попало в нее, байк перевернулся, и Эрик упал, очень сильно ударившись.

"Меня отбросило в сторону, и я ударился о бетон", — рассказал Золлингер. — "К счастью, с зубами все было в порядке. Я ударился правым коленом, разбил нос и ушиб губу".

Apple Watch вызвали 911 для своего владельца Эрика Золлингера Фото: Kennedy News & Media

Золлингер нашел в себе силы снова сесть на велосипед и доехал до дома. Уже в квартире он осмотрел себя и решил, что все не так уж и плохо, но когда пошел в душ, из его носа хлынула кровь, потом закружилась голова. Мужчина потерял сознание и при падении ударился корпусом о край ванны. Через некоторое время Эрик очнулся и услышал голос оператора службы экстренной помощи, который доносился из смарт-часов Apple Watch.

Эрик Золлингер с заживающими ранами на лице Фото: Kennedy News & Media

"Когда я очнулся, то услышал: "911, что у вас случилась?" — вспоминает Золлингер.

Как выяснилось, при падении в ванной активировалась встроенная в Apple Watch специальная функция распознавания падения, благодаря которой гаджет автоматически связывает пользователя со службами экстренной помощи. Золлингер рассказал, что его часы не только позвонили в службу 911, но и передали сотрудникам экстренной службы его точное местоположение.

Эрик отменил вызов и в тот же день посетил местную больницу, чтобы пройти обследование. Врачи подтвердили, что его здоровье в порядке и впоследствии выписали. Некоторое время мужчина провел дома, ожидая, когда сойдут синяки.

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Эрик Золлингер считает, что "умные" часы спасли ему жизнь. "Я не знаю, как бы все сложилось, если бы часы не привели меня в чувство", — сказал он.

Это уже не первый раз, когда гаджет помогает людям в сложных ситуациях. В декабре 2023 года женщина из Делавэра (США) чудом избежала смерти после того, как воспользовалась функцией SOS на Apple Watch для вызова службы экстренной помощи во время утечки газа. А в 2022 году Apple Watch спасли жизнь мужчине из Великобритании после того, как обнаружили остановку сердца.

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