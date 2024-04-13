"Благодарю от всего сердца": функция iPhone помогла мужчине пережить смерть его родителей

Инструмент Live Photos сделал не только снимки родителей, но и записал их голоса. Это было очень важно для сына.

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Один пользователь iPhone поделился в соцсети Reddit сентиментальной историей о функции Apple, которую он назвал потрясающей и выразил благодарность Apple. Речь идет о Live Photos, которая помогла мужчине "оживить" фотографии его покойных родителей, передает The Sun.

Пользователь под ником Skend24 рассказал, что в прошлом году его родители скончались. У него много фото с ними, однако он не догадался записать видео с их участием. Мужчина признался, что ему очень хотелось бы запомнить голоса мамы и папы. И каково же было его удивление, когда он обнаружил, что снимки, обработанные при помощи инструмента Live Photos могут "говорить".

Дело в том, что функция Live Photos способна воспроизвести фрагменты речи или смех. По этой причине @Skend24 назвал такие фото самыми красивыми из когда-либо созданных.

"Apple, кто бы в компании ни разработал эту функцию, спасибо вам от всего сердца", — написал мужчина. — "Это буквально изменило мою жизнь к лучшему, и я даже не могу описать, как много это для меня значит".

Многие пользователи соцсети поддержали @Skend24 и написали, что никогда не рассматривали данный инструмент всерьез, но теперь они осознают всю его ценность.

"Честно говоря, я никогда не осознавал ценность этого инструмента, пока не наткнулся на несколько старых фотографий с близкими", — заметил один человек.

"Небольшие комментарии, шутки и смех навсегда сохраняются в те несколько секунд, о которых я потом забываю", — добавил другой.

"Я никогда не смотрел на это с такой точки зрения, но ваш опыт помог мне переосмыслить все. Спасибо, что поделились!" — написал третий пользователь.

Как использовать функцию Live Photos

Итак, Live Photos фиксирует то, что происходит непосредственно до и после съемки фотографии, включая звук. Чтобы делать "живые" фотографии на iPhone, сначала нужно зайти в приложение "Камера". Убедитесь, что камера переведена в режим "Фото" и включена функция "Живое фото" (Live Photos). Если функция Live Photo активирована, то в верхней части экрана камеры появляется кнопка Live Photo.

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Если вы видите косую черту на кнопке Live Photo, это означает, что функция отключена. Вы можете просто нажать кнопку, чтобы включить или выключить Live Photo. После включения вы можете сделать "живое" фото, нажав кнопку спуска затвора. Чтобы воспроизвести Live Photo, коснитесь фотографии и удерживайте экран.

Напомним, что Apple внедрила Live Photos в сентябре 2015 года. Первыми ее получили смартфоны iPhone 6S.

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