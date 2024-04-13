"Дякую від усього серця": функція iPhone допомогла чоловікові пережити смерть його батьків

Інструмент Live Photos зробив не тільки знімки батьків, а й записав їхні голоси. Це було дуже важливо для сина.

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Один користувач iPhone поділився в соцмережі Reddit сентиментальною історією про функцію Apple, яку він назвав приголомшливою і висловив подяку Apple. Йдеться про Live Photos, яка допомогла чоловікові "оживити" фотографії його покійних батьків, передає The Sun.

Користувач під ніком Skend24 розповів, що минулого року його батьки померли. У нього багато фото з ними, проте він не здогадався записати відео за їхньою участю. Чоловік зізнався, що йому дуже хотілося б запам'ятати голоси мами й тата. І яке ж було його здивування, коли він виявив, що знімки, оброблені за допомогою інструменту Live Photos можуть "говорити".

Річ у тім, що функція Live Photos здатна відтворити фрагменти мови або сміх. З цієї причини @Skend24 назвав такі фото найкрасивішими з коли-небудь створених.

"Apple, хто б у компанії не розробив цю функцію, спасибі вам від щирого серця", — написав чоловік. — "Це буквально змінило моє життя на краще, і я навіть не можу описати, як багато це для мене означає".

Багато користувачів соцмережі підтримали @Skend24 і написали, що ніколи не розглядали цей інструмент всерйоз, але тепер вони усвідомлюють всю його цінність.

"Чесно кажучи, я ніколи не усвідомлював цінність цього інструменту, поки не натрапив на кілька старих фотографій із близькими", — зауважив один чоловік.

"Невеликі коментарі, жарти і сміх назавжди зберігаються в ті кілька секунд, про які я потім забуваю", — додав інший.

"Я ніколи не дивився на це з такого погляду, але ваш досвід допоміг мені переосмислити все. Дякую, що поділилися!" — написав третій користувач.

Як використовувати функцію Live Photos

Отже, Live Photos фіксує те, що відбувається безпосередньо до і після зйомки фотографії, включно зі звуком. Щоб робити "живі" фотографії на iPhone, спершу потрібно зайти в додаток "Камера". Переконайтеся, що камера переведена в режим "Фото" і ввімкнена функція "Живе фото" (Live Photos). Якщо функція Live Photo активована, то у верхній частині екрана камери з'являється кнопка Live Photo.

Якщо ви бачите косу риску на кнопці Live Photo, це означає, що функцію вимкнено. Ви можете просто натиснути кнопку, щоб увімкнути або вимкнути Live Photo. Після увімкнення ви можете зробити "живе" фото, натиснувши кнопку спуску затвора. Щоб відтворити Live Photo, торкніться фотографії та утримуйте екран.

Нагадаємо, що Apple впровадила Live Photos у вересні 2015 року. Першими її отримали смартфони iPhone 6S.

Раніше ми писали про те, що у користувачів паніка, тому що Samsung може позбавити смартфони однієї важливої функції. Це тільки чутки, але користувачі побоюються заміни дротової зарядки на менш якісну бездротову.