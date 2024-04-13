У користувачів паніка: Samsung може позбавити свої смартфони однієї важливої функції

Це тільки чутки, але користувачі побоюються заміни дротової зарядки на менш якісну бездротову.

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Користувачі смартфонів Samsung бояться, що ще одну функцію буде скасовано після видалення роз'єму для навушників і слотів для SD-карт з деяких телефонів. Свої побоювання люди висловили в соцмережі Reddit, пише видання The Sun.

Учасники спільноти r/samsung на Reddit, яка налічує понад 342 000 осіб і присвячена продуктам південнокорейської компанії Samsung, висловили свої побоювання з приводу того, що порт для підключення зарядного пристрою до смартфона може зникнути.

"Ми втратили роз'єм для навушників, SD-карту, скоро втратимо SIM-карту, чи втратимо ми порт?" — запитав один із користувачів Reddit.

"Втрата SD-карти була найгіршим рішенням Samsung, оскільки їй немає заміни. Хмарне сховище працює дуже повільно, споживає багато трафіку, обходиться дорого і спричиняє безліч проблем із конфіденційністю, особливо з робочими обліковими записами, і я не буду ходити з SSD, підключеним до мого телефону, щоб мати під рукою старі фотографії", — обурився інший форумчанин.

"З появою е-SIM стає зрозуміло, що ми скоро втратимо і SIM-картку, і вона не підійде під час зміни телефону, для подорожей або якщо я захочу раптом скористатися старим телефоном Nokia", — поділився третій.

Користувачі, однак, у своїх припущеннях спираються лише на чутки, оскільки від Samsung не було жодних новин про те, що порт зарядки буде видалено на користь пристрою бездротової зарядки.

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Інші користувачі Reddit писали, що, на їхню думку, бездротова зарядка поки що не така хороша, як дротова. Хтось зазначив, що, якби Samsung встановила такий самий об'єм пам'яті, як у SD-карт, то від останніх можна було б відмовитися. Дехто іронізував, що виробники чекають реакції Apple — якщо Apple видалить щось зі смартфонів, то за її прикладом підуть і всі інші.

"Я хочу повернути собі роз'єм для навушників і слот для SD-карти. Я знаю, що їм однаково, але мені начхати, і я ніколи не перестану це говорити", — обурився користувач.

Раніше ми писали про те, чому багато хто відмовляється від смартфонів і які біди це приносить. Користувачі, які обрали кнопкові телефони, кажуть, що цифровий детокс допоміг їм поліпшити концентрацію і проводити більше часу з сім'ями.