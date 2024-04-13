У пользователей паника: Samsung может лишить свои смартфоны одной важной функции

Это только слухи, но пользователи опасаются замены проводной зарядки на менее качественную беспроводную.

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Пользователи смартфонов Samsung боятся, что еще одна функция будет отменена после удаления разъема для наушников и слотов для SD-карт из некоторых телефонов. Свои опасения люди высказали в соцсети Reddit, пишет издание The Sun.

Участники сообщества r/samsung на Reddit, которое насчитывает более 342 000 человек и посвящено продуктам южнокорейской компании Samsung, высказали свои опасения по поводу того, что порт для подключения зарядного устройства к смартфону может исчезнуть.

"Мы потеряли разъем для наушников, SD-карту, скоро потеряем SIM-карту, потеряем ли мы порт?" — спросил один из пользователей Reddit.

"Потеря SD-карты была худшим решением Samsung, поскольку ей нет замены. Облачное хранилище работает очень медленно, потребляет много трафика, обходится дорого и вызывает массу проблем с конфиденциальностью, особенно с рабочими учетными записями, и я не буду ходить с SSD, подключенным к моему телефону, чтобы иметь под рукой старые фотографии", — возмутился другой форумчанин.

"С появлением е-SIM становится ясно, что мы скоро потеряем и SIM-карту, и она не подойдет при смене телефона, для путешествий или если я захочу вдруг использовать старым телефоном Nokia", — поделился третий.

Пользователи, однако, в своих предположениях опираются лишь на слухи, поскольку от Samsung не было никаких новостей о том, что порт зарядки будет удален в пользу устройства беспроводной зарядки.

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Другие пользователи Reddit писали, что, по их мнению, беспроводная зарядка пока не так хороша, как проводная. Кто-то отметил, что , если бы Samsung установила такой же объем памяти, как у SD-карт, то от последних можно было бы отказаться. Некоторые иронизировали, что производители ждут реакции Apple — если Apple удалит что-то со смартфонов, то ее примеру последуют и все остальные.

"Я хочу вернуть себе разъем для наушников и слот для SD-карты. Я знаю, что им все равно, но мне плевать, и я никогда не перестану это говорить", — возмутился пользователь.

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