У пользователей паника: Samsung может лишить свои смартфоны одной важной функции
Это только слухи, но пользователи опасаются замены проводной зарядки на менее качественную беспроводную.
Пользователи смартфонов Samsung боятся, что еще одна функция будет отменена после удаления разъема для наушников и слотов для SD-карт из некоторых телефонов. Свои опасения люди высказали в соцсети Reddit, пишет издание The Sun.
Участники сообщества r/samsung на Reddit, которое насчитывает более 342 000 человек и посвящено продуктам южнокорейской компании Samsung, высказали свои опасения по поводу того, что порт для подключения зарядного устройства к смартфону может исчезнуть.
"Мы потеряли разъем для наушников, SD-карту, скоро потеряем SIM-карту, потеряем ли мы порт?" — спросил один из пользователей Reddit.
"Потеря SD-карты была худшим решением Samsung, поскольку ей нет замены. Облачное хранилище работает очень медленно, потребляет много трафика, обходится дорого и вызывает массу проблем с конфиденциальностью, особенно с рабочими учетными записями, и я не буду ходить с SSD, подключенным к моему телефону, чтобы иметь под рукой старые фотографии", — возмутился другой форумчанин.
"С появлением е-SIM становится ясно, что мы скоро потеряем и SIM-карту, и она не подойдет при смене телефона, для путешествий или если я захочу вдруг использовать старым телефоном Nokia", — поделился третий.
Пользователи, однако, в своих предположениях опираются лишь на слухи, поскольку от Samsung не было никаких новостей о том, что порт зарядки будет удален в пользу устройства беспроводной зарядки.Важно
Другие пользователи Reddit писали, что, по их мнению, беспроводная зарядка пока не так хороша, как проводная. Кто-то отметил, что , если бы Samsung установила такой же объем памяти, как у SD-карт, то от последних можно было бы отказаться. Некоторые иронизировали, что производители ждут реакции Apple — если Apple удалит что-то со смартфонов, то ее примеру последуют и все остальные.
"Я хочу вернуть себе разъем для наушников и слот для SD-карты. Я знаю, что им все равно, но мне плевать, и я никогда не перестану это говорить", — возмутился пользователь.
Ранее мы писали о том, почему многие отказываются от смартфонов и какие беды это приносит. Пользователи, выбравшие кнопочные телефоны, говорят, что цифровой детокс помог им улучшить концентрацию и проводить больше времени с семьями.