Гаджеты на Android получат необычный способ зарядки: как он работает и когда появится

Благодаря новой спецификации NFC Wireless Charging и чипу NFC небольшие устройства смогут заряжать друг друга без проводов.

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Android-устройства можно будет заряжать без проводов через NFC, о чем свидетельствуют записи в бета-версии Android 15. Такая технология беспроводной зарядки работает с антеннами значительно меньшего размера, чем беспроводная зарядка Qi, передает Аndroid Аuthority.

Беспроводная зарядка NFC в Android

На прошлой неделе Google выпустила бета-версию Android 15 beta 1. Тестировщики заметили, что компания существенно изменила стек NFC операционной системы. Например, системное приложение, которое обрабатывает данные, связанные с NFC, теперь включает класс NfcCharging, запускающий и останавливающий зарядку через чип NFC, считывает полезные данные с информацией о зарядке и прочем. Они пришли ко мнению, что это нововведение, вероятно, относится к первой итерации реализации NfcCharging в Android и что Android 15 beta 1 включает дополнения, связанные с WLC.

Интересно, что Google впервые попыталась добавить поддержку WLC в конце 2021 года, почти через полтора года после первого выпуска спецификации, но позже отказалась от этого. Однако в этом году Google снова взялась за реализацию поддержки WLC в Android.

Возможно, что после внедрения поддержки новой технологии в Android, небольшие устройства, такие как наушники, стилусы, смарт-часы и трекеры можно будет заряжать без проводов.

Что такое NFC Wireless Charging

Современные беспроводные зарядки работают по стандарту Qi и поддерживаются самыми разными устройствами. Однако, в маленьких гаджетах, таких как смарт-часы например, зарядка Qi либо встречается редко, либо вообще отсутствует. Это связано с тем, что устройствам меньшего размера не хватает внутреннего пространства для установки катушки, достаточно большой для адекватного приема энергии. Вот почему отраслевая ассоциация, создавшая технологию бесконтактных платежей Near-Field Communication (NFC), разработала новую спецификацию NFC Wireless Charging (WLC) для зарядки мелкой электроники без проводов.

Антенны беспроводной зарядки NFC имеют размер менее 1 см и упаковываются в гибкую печатную плату, поэтому их можно втиснуть в невероятно крошечные интеллектуальные устройства, такие как наушники, стилусы, "умные" часы и трекеры. Кроме того, эту антенну можно использовать для традиционной передачи данных NFC, что позволяет сэкономить еще больше места. Небольшие устройства с низким энергопотреблением (например, трекеры) располагают чипами NFC для базовой передачи данных, поэтому замена его на одну антенну, которая управляет как связью, так и зарядкой, имела бы смысл.

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Несмотря на то, что технология NFC Wireless Charging была анонсирована почти 4 года назад, она не находила широкого применения во многих коммерческих продуктах. Но в этом году все изменилось — предстоящее обновление операционной системы (ОС) Android 15 будет включать поддержку беспроводной зарядки NFC, что может проложить путь к выходу на рынок множества аксессуаров с WLC.

Ранее мы писали, что ученые придумали новый способ зарядки и продлили срок службы батарей в 2 раза. Протоколы зарядки высокочастотным импульсным током замедляют износ существующих литий-ионных аккумуляторов, сохраняя емкость на уровне 80%.