Гаджети на Android отримають незвичайний спосіб зарядки: як він працює та коли з'явиться

Завдяки новій специфікації NFC Wireless Charging і чипу NFC невеликі пристрої зможуть заряджати один одного без дротів.

Related video

Android-пристрої можна буде заряджати без дротів через NFC, про що свідчать записи в бета-версії Android 15. Така технологія бездротової зарядки працює з антенами значно меншого розміру, ніж бездротова зарядка Qi, передає Аndroid Аuthorytу.

Бездротова зарядка NFC в Android

Минулого тижня Google випустила бета-версію Android 15 beta 1. Тестувальники помітили, що компанія суттєво змінила стек NFC операційної системи. Наприклад, системний застосунок, який обробляє дані, пов'язані з NFC, тепер містить клас NfcCharging, що запускає та зупиняє зарядку через чип NFC, зчитує корисні дані з інформацією про зарядку й інше. Вони прийшли до думки, що це нововведення, імовірно, належить до першої ітерації реалізації NfcCharging в Android і що Android 15 beta 1 включає доповнення, пов'язані з WLC.

Цікаво, що Google уперше спробувала додати підтримку WLC наприкінці 2021 року, майже через півтора року після першого випуску специфікації, але пізніше відмовилася від цього. Однак цього року Google знову взялася за реалізацію підтримки WLC в Android.

Можливо, що після впровадження підтримки нової технології в Android, невеликі пристрої, як-от навушники, стилуси, смартгодинники та трекери можна буде заряджати без дротів.

Що таке NFC Wireless Charging

Сучасні бездротові зарядки працюють за стандартом Qi та підтримуються найрізноманітнішими пристроями. Однак у маленьких гаджетах, таких як смартгодинник, наприклад, зарядка Qi або зустрічається рідко, або взагалі відсутня. Це пов'язано з тим, що пристроям меншого розміру не вистачає внутрішнього простору для встановлення котушки, досить великої для адекватного прийому енергії. Ось чому галузева асоціація, яка створила технологію безконтактних платежів Near-Field Communication (NFC), розробила нову специфікацію NFC Wireless Charging (WLC) для заряджання дрібної електроніки без дротів.

Антени бездротової зарядки NFC мають розмір менше ніж 1 см і упаковуються в гнучку друковану плату, тому їх можна втиснути в неймовірно крихітні інтелектуальні пристрої, такі як навушники, стилуси, "розумні" годинники та трекери. Також цю антену можна використовувати для традиційної передачі даних NFC, що дозволяє заощадити ще більше місця. Невеликі пристрої з низьким енергоспоживанням (наприклад, трекери) мають у своєму розпорядженні чипи NFC для базового передавання даних, тому заміна його на одну антену, яка керує як зв'язком, так і зарядкою, мала б сенс.

Важливо

"Убивці смартфонів": Rabbit R1 порівняли з Humane AI Pin, який гаджет виявився кращим

Попри те, що технологія NFC Wireless Charging була анонсована майже 4 роки тому, вона не знаходила широкого застосування в багатьох комерційних продуктах. Але цього року все змінилося — майбутнє оновлення операційної системи (ОС) Android 15 міститиме підтримку бездротової зарядки NFC, що може прокласти шлях до виходу на ринок безлічі аксесуарів з WLC.

Раніше ми писали, що вчені вигадали новий спосіб зарядкита подовжили термін служби батарей у 2 рази. Протоколи зарядки високочастотним імпульсним струмом сповільнюють знос наявних літій-іонних акумуляторів, зберігаючи ємність на рівні 80%.