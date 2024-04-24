Частично будут блокировать: Telegram согласился на ограничение российских каналов для айфонов

В 2024 году владельцы смартфонов от Apple будут иметь ограничения в отношении российских пропагандистских каналов в мессенджере Telegram, рассказал Павел Дуров.

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Telegram может пойти на встречу просьбе украинских властей по ограничению российских пропагандистских каналов. В частности, придется реагировать на запросы от компании Apple, которая требует отреагировать на замечания. Вскоре владельцы айфонов получат ограничения в доступе к отдельным каналам новостей/пропаганды. О деталях новых правил написал владелец компании, предприниматель и программист, Павел Дуров в Telegram-канале.

Дуров сообщил, что будут изменения для владельцев украинских SIM-карт, которые пользуются Telegram на iPhone. Изменения будут касаться пропагандистских каналов новостей РФ, по которым поступали официальные письма от Apple. Какие именно ограничения ожидают пользователей, в заметке не указывается.

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"Что касается общих каналов новостей/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, которые указывают на то, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, которые входят в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт", — пояснил Дуров.

Также владелец Telegram напомнил, что с первых дней российского вторжения в Украину мессенджер реагировал на запросы пользователей, когда они жаловались на фейки или насилие. В ответ определенные каналы/боты блокировались. Ранее он предлагал вообще заблокировать каналы новостей, чтобы там не распространялась военная пропаганда. Этого не сделали, потому что наткнулись на сопротивление и украинцев, и россиян.

"Если бы это полностью зависело от нас, мы бы всегда предоставляли нашим пользователям то, что они просят. Однако не всегда это зависит от нас", — подытожил владелец мессенджера.

Запрет Telegram — коммерсант Дурова относительно каналов пропаганды Фото: Скриншот

Запрет Telegram — детали

Отметим, в марте 2024 года в украинском правительстве появилась идея ограничения Telegram, поскольку через этот мессенджер распространяется большое количество российской пропаганды. Предложения касались деятельности каналов, связанных с государственными органами власти, — им могли запретить сообщать новости через этот канал. При этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что не видят необходимости в полном запрете: мессенджер используют украинские спецслужбы, чтобы видеть реакцию россиян на определенные действия.

Председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказал детали законопроекта, в котором шла речь о мессенджере. Если народные депутаты его примут, то в Украине появится уполномоченный орган, который будет анализировать Telegram-каналы и делать официальные выводы. После этого можно будет официально принимать решения в отношении людей, которые ими управляют, и мессенджера в целом.

Напоминаем, в апреле Павел Дуров пообщался с протрамповским журналистом Такером Карлсоном. Во время разговора предприниматель рассказал об отношениях с ФСБ РФ и о том, что отказался передавать россиянам данные украинцев, участвовавших в Революции Достоинства.