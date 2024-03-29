"Telegram запретить невозможно использовать": Гладких о том, где поставить запятую в этом предложении (видео)

Если мессенджер является нейтральным носителем, где все находятся в равных условиях, то это одно дело. Другое дело, если выяснится, что есть определенные российские спецслужбы, которые имеют к нему привилегированный доступ, отмечает аналитик.

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Попытки украинского парламента заблокировать или как-то ограничить деятельность мессенджера Telegram в Украине надо рассматривать с позиции потенциальной опасности и потенциальной пользы. Здесь главное выяснить: действительно ли весь негатив перевешивает позитив для Украины из-за его использования социумом. Об этом в интервью Фокусу заявил кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

Он отмечает, что как только в Украине из-за российской пропаганды запретили "Вконтакте" и "Одноклассники", то это повлекло за собой определенные последствия как для этих социальных сетей, так и для структур, которые использовали их как инструмент влияния на украинцев. Отличие в том, что мы не могли использовать те соцсети для нашего влияния на россиян, потому что они не были независимыми платформами, говорит Гладких.

"Это именно то, о чем говорил глава ГУР Кирилл Буданов: россияне активно используют Telegram, но и мы тоже можем им активно пользоваться для своих целей, — акцентирует Гладких, — У обеих сторон абсолютно равные возможности и ни одна из них не имеет преимуществ".

Конечно, ограничению Telegram совсем не обрадуются ни классические СМИ, ни владельцы каналов в мессенджере, потому что сейчас это превратилось в многомиллионный бизнес, говорит аналитик. Но мы должны осознавать, что сегодня приоритетом является защита не экономических интересов, а речь идет о том, насколько данный инструмент вредит и представляет угрозу национальной безопасности.

"Надо учитывать, что пользование госслужащими мессенджером может быть точкой входа для российских спецслужб, — отмечает Гладких, — Я склонен думать, что надо просто выяснить, этот инструмент для нас важен, потому что мы должны достигать определенных целей, или наоборот — баланс в пользу опасности".

При условии, что Telegram является нейтральным носителем, где субъекты, которые им пользуются, находятся в равном положении, то это одно дело, считает эксперт. Другое дело, если выяснится, что есть определенные российские спецслужбы, которые имеют привилегированный доступ к возможности этой платформы. В этом аспекте здесь уже речь пойдет не о свободе слова, а о нераспространении лжи и дезинформации.

"Надо помнить, что многие люди в Украине из-за распространения российской дезинформации и пропаганды привлекаются к ответственности, — говорит Гладких, — Кстати, такие же статьи есть в Соединенных Штатах, несмотря на то что там есть первая правка к Конституции, которая гарантирует свободу слова".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ ждали от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова больше внимания к недавнему теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.