"Telegram заборонити неможливо використовувати": Гладких про те, де поставити кому в цьому реченні (відео)

Якщо месенджер є нейтральним носієм, де всі перебувають в рівних умовах, то це одна справа. Інша річ, якщо з'ясується, що є певні російські спецслужби, які мають до нього привілейований доступ, зазначає аналітик.

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Намагання українського парламенту заблокувати чи якось обмежити дільність месенджера Telegram в Україні треба розглядати з позиції потенційної небезпеки та потенційної користі. Тут головне з'ясувати: чи дійсно весь негатив переважує позитив для України через його використання соціумом. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

Він зазначає, що як тільки в Україні через російську пропаганду заборонили "Вконтакте" та "Одноклассники", то це потягло за собою певні наслідки як для цих соціальних мереж, так і для структур, що використовували їх, як інструмент впливу на українців. Відмінність в тому, що ми не могли використовувати ті соцмережі для нашого впливу на росіян, бо вони не були незалежними платформами, каже Гладких.

"Це саме те, про що говорив очільник ГУР Кирило Буданов: росіяни активно використовують Telegram, але й ми теж можемо їм активно користуватись для своїх цілей, — акцентує Гладких. — В обох сторін абсолютно рівні можливості й жодна з них не має переваг".

Звичайно, як обмеженню Telegram зовсім не зрадіють ані класичні ЗМІ, ані власники каналів в месенджері, бо зараз це перетворилось на багатомільйонний бізнес, каже аналітик. Але ми повинні усвідомлювати, що сьогодні пріоритетом є захист не економічних інтересів, а мова йде про те, наскільки даний інструмент шкодить і становить загрозу національній безпеці.

"Треба враховувати, що користування держслужбовцями месенджером може бути точкою входу для російських спецслужб, — зазначає Гладких. — Я схильний думати, що треба просто з'ясувати, чи цей інструмент для нас важливий, бо ми маємо досягати певних цілей, чи навпаки — баланс на користь небезпеки".

За умови, що Telegram є нейтральним носієм, де суб'єкти, які ним користуються, перебувають в рівному становищі, то це одна справа, вважає експерт. Інша річ, якщо з'ясується, що є певні російські спецслужби, які мають привілейований доступ до можливості да цієї платформи. В цьому аспекті тут вже мова піде не про свободу слова, а про непоширення брехні та дезінформації.

"Треба пам'ятати, що чимало людей в Україні через поширення російської дезінформації та пропаганди притягуються до відповідальності, — каже Гладких. — До речі, такі самі статті є в Сполучених Штатах попри те що там є перша правка до Конституції, яка гарантує свободу слова".

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ чекала від творця месенджера Telegram Павла Дурова більше уваги до нещодавнього теракту в "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї.