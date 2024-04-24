Частково блокуватимуть: Telegram погодився на обмеження російських каналів для айфонів

У 2024 році власники смартфонів від Apple матимуть обмеження щодо російських пропагандистських каналів у месенджері Telegram, розповів Павло Дуров.

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Telegram може піти на зустріч проханням української влади щодо обмеження російських пропагандистських каналів. Зокрема, доведеться реагувати на запити від компанії Apple, яка вимагає відреагувати на зауваження. Незабаром власники айфонів отримають обмеження в доступі до окремих каналів новин/пропаганди. Про деталі нових правил написав власник компанії, підприємець та програміст, Павло Дуров в Telegram-каналі.

Дуров повідомив, що будуть зміни для власників українських SIM-карт, які користуються Telegram на iPhone. Зміни будуть стосуватись пропагандистських каналів новин РФ, щодо яких надходили офіційні листи від Apple. Які саме обмеження очікують користувачів, у дописі не вказується.

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"Що стосується загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують на те, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-карт", — пояснив Дуров.

Також власник Telegram нагадав, що з перших днів російського вторгнення в Україну месенджер реагував на запити користувачів, коли вони скаржились на фейки чи насильство. У відповідь певні канали/боти блокувались. Раніше він пропонував взагалі заблокувати канали новин, щоб там не поширювалась військова пропаганда. Цього не зробили, бо наштовхнулись на спротив і українців, і росіян.

"Якби це повністю залежало від нас, ми б завжди надавали нашим користувачам те, що вони просять. Однак не завжди це залежить від нас", — підсумував власник месенджера.

Заборона Telegram - комертар Дурова щодо каналів пропаганди Фото: Скриншот

Заборона Telegram — деталі

Зазначимо, у березні 2024 року в українському уряді з'явилась ідея обмеження Telegram, оскільки через цей месенджер поширюється велика кількість російської пропаганди. Пропозиції стосувались діяльності каналів, пов'язаних з державними органами влади, — їм могли заборонити повідомляти новини через цей канал. При цьому голова ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначав, що не бачать потреби у повній забороні: месенджер використовують українські спецслужби, щоб бачити реакцію росіян на певні дії.

Голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин розповів деталі законопроєкту, у якому ішлося про месенджер. Якщо народні депутати його приймуть, то в Україні з'явиться уповноважений орган, який буде аналізувати Telegram-канали і робити офіційні висновки. Після цього можна буде офіційно приймати рішення щодо людей, які ними керують, та месенджера в цілому.

Нагадуємо, у квітні Павло Дуров поспілкувався з протрампівським журналістом Такером Карлсоном. Під час розмови підприємець розповів про відносини з ФСБ РФ і про те, що відмовився передавати росіянам дані українців, які брали участь у Революції Гідності.