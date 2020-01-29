В AppStore появилось приложение, позволяющее iPhone снимать на две камеры сразу

Хорошие новости для пользователей iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, Xs Max, Xs и Xr

В AppStore появилось приложение DoubleTake, благодаря которому, пользователи iPhone теперь смогут снимать видео на две камеры сразу. Об этом сообщает theverge.

Пока новинкой смогут пользоваться только обладатели iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, Xs Max, Xs и Xr.

Приложение предусматривает несколько режимов съемки. Так, один из них делит экран пополам. При этом на одну половину выводится изображение с фронтальной камеры, а на другую — с одной из внешних. В режиме картинки в картинке небольшое окно с видеопотоком со второй камеры накладывается на изображение с главной камеры. Помимо прочего, есть функция, позволяющая захватывать изображение с основной и широкоугольной камер.

Читайте также: Трамп призвал Apple разблокировать телефоны преступников

Разработала приложение компания FiLMiC Pro, продукты которой пользуются популярностью не только у обычных фанатов продукции Apple, но и профессиональных режиссеров.

На данный момент DoubleTake можно загрузить в AppStore бесплатно.

Как ранее сообщал Фокус:

Компания Apple в 2021 году выпустит новый флагманский IPhone, у которого не будет ни одного порта, включая и тот, что используется для зарядки.