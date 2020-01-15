Трамп призвал Apple разблокировать телефоны преступников

Apple не хочет подорвать доверие пользователей к используемым ею системам защиты

13 января компания Apple в очередной раз отказалась разблокировать iPhone преступников. На этот раз речь шла о двух телефонах саудовского военнослужащего, устроившего стрельбу на военной авиабазе США во Флориде. Об этом сказал генеральный прокурор США Уильям Барр, сообщила газета New York Post.

Apple передала следователям материалы из iCloud-аккаунта саудовца, но отказалась помочь ФБР "открыть" сами телефоны. Чиновники Минюстиции говорили, что им нужен доступ к телефонам, чтобы видеть сообщения из зашифрованных приложений, таких как Signal или WhatsApp, чтобы определить, действовал преступник один или имел сообщников на базе.

"Эта ситуация прекрасно иллюстрирует, почему так важно, чтобы общественность могла получить доступ к цифровым доказательствам, – заявил Барр, призывая Apple и другие технологические компании к лучшему сотрудничеству.

Apple отказывается взламывать телефоны по запросу властей, чтобы не подорвать доверие пользователей к используемым ею системам защиты.

Президент США Дональд Трамп призвал Apple пойти на уступки в вопросах предоставления доступа к телефонам преступников. "Мы постоянно помогаем Apple в торговле и во многих других вопросах, и все же они отказываются разблокировать телефоны, используемые убийцами, торговцами наркотиками и другими преступными элементами, совершившими насилие", – написал он в Twitter.

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