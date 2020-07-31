Хьюстон, у нас проблемы. Корабль с марсоходом Perseverance перешел в безопасный режим работы

В четверг, 30 июля, NASA запустило космический корабль с новым марсоходом Perseverance на борту. Сразу после запуска аппарата обнаружилось несколько технических проблем. Об этом сообщает Space.com.

Вскоре после запуска миссии, в NASA подтвердили, что Perseverance перешла в "безопасный режим" работы из-за резкого перепада температур.

"Данные показывают, что космический корабль вошел в состояние, известное как безопасный режим, вероятно потому, что часть космического корабля была немного холоднее, чем ожидалось, когда Mars 2020 оказался в тени Земли. Теперь все температуры стабилизировались, и космический корабль полностью находится в тени планеты", – заявили представители NASA.

Также после запуска возникла еще одна небольшая техническая проблема. В течение первых часов, когда стартовал корабль Mars 2020, команда на Земле могла уловить сигнал от аппарата, но не могла его правильно обработать.

По словам заместителя руководителя проекта Mars 2020 из Лаборатории реактивного движения NASA Мэтта Уоллеса, ситуация не вызывает особого беспокойства. Проблема была связана с тем, что NASA использует систему Deep Space Network для связи с Perseverance, который рассчитан передавать сигналы на большие расстояния. Поскольку Deep Space Network состоит из массивных антенн, оснащенных сверхчувствительными приемниками, сигнал от космического корабля на небольшом расстоянии был сродни "громкоговорителю, поднесенному к уху". Инженеры уже настроили параметры сети связи, чтобы корректно обрабатывать сигналы.

Представитель NASA также объяснил, почему корабль самостоятельно перешел в безопасный режим. Проблема заключалась в том, что аппарат стал намного холоднее ожидаемого, проходя через тень Земли. Уоллес подчеркнул, что такой режим не навредит миссии.

"Космический корабль счастлив. Команда работает и собирается проверить состояние остальных частей космического корабля. Пока все, что мы видим, выглядит хорошо", – говорит Уоллес.

Проблема с падением температуры не была предусмотрена, так как предыдущий марсоход NASA Curiosity с аналогичной системой питания, всю дорогу находился в свете Солнца.

"К сожалению, наш анализ никогда не бывает идеальным. У Curiosity не было затмения в траектории полета, поэтому у нас не было данных о полете, чтобы предвидеть проблему", – говорит Уоллес.

Команде предстоит проанализировать данные, отправленные космическим аппаратом, после чего вернуть его в рабочее состояние. Уоллес отметил, что скорее всего, это произойдет сегодня, 31 июля. В любом случае, у команды есть еще две недели до того, как будет необходимо провести первую корректировку траектории полета корабля.