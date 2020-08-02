Crew Dragon приводняется. Астронавты SpaceX возвращаются на Землю

Космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенекеном на борту, который вчера отсоединился от Международной космической станции, вышел на траекторию посадки.

Следить за посадкой шаттла можно в прямом эфире на YouTube-канале NASA.

Как сообщает "Washingtonpost", астронавты поднялись на борт космического корабля Endeavour и отстыковались от МКС вчера в 7:35 вечера. Приводнение намечено на сегодня, 2 августа.

Предыдущую попытку возвращения отменили из-за погодных условий в месте приземления. Сейчас аппарат SpaceX's Crew Dragon Endeavour планируют приводнить в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

После приводнения капсулу вытащат из воды при помощи специального устройства.

Сообщается также, что возвращение астронавтов завершает миссию, которая докажет, что Соединенным Штатам больше не нужно полагаться на российские ракетоносители для осуществления доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Как сообщалось ранее, прежде чем вернуться домой Херли и Бенекен спали внутри пристыкованного Crew Dragon для теста на пригодность для проживания.