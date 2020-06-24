NASA назвало дату возвращения астронавтов SpaceX Crew Dragon на Землю

До возвращения домой, внутри корабля будет проведено несколько тестов.

Корабль SpaceX Crew Dragon, с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту вернется на Землю в начале августа, сообщает NASA в Twitter.

"Похоже, что первая возможность отстыковаться и вернуться домой будет где-то 2 августа", – сообщил руководитель программы Стив Стич.

По его словам, прежде чем вернуться домой, Херли и Бенекен будет спать внутри пристыкованного Crew Dragon для теста на пригодность для проживания.

"Экипаж будет практиковаться в экипировке, аварийных процедурах и повседневных задачах", – рассказал Стич.

Напомним, 30 мая корабль SpaceX Crew Dragon со второй попытки отправился с мысла Канаверал во Флориде в пилотируемый полет на Международную космическую станцию. На земную орбиту Crew Dragon вывела ракета-носитель Falcon 9. После запуска первая ступень ракеты успешно вернулась обратно на Землю и приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Через 19 часов корабль совершил стыковку с Международной космической станцией.

Как ранее сообщал Фокус:

SpaceX выпустил симулятор стыковки космического корабля с МКС. Симулятор позволят каждому желающему попробовать пристыковать капсулу с экипажем к МКС.