NASA назвало дату возвращения астронавтов SpaceX Crew Dragon на Землю

NASA назвало дату возвращения астронавтов SpaceX Crew Dragon на Землю

До возвращения домой, внутри корабля будет проведено несколько тестов.

Корабль SpaceX Crew Dragon, с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту вернется на Землю в начале августа, сообщает NASA в Twitter.

"Похоже, что первая возможность отстыковаться и вернуться домой будет где-то 2 августа", – сообщил руководитель программы Стив Стич.

По его словам, прежде чем вернуться домой, Херли и Бенекен будет спать внутри пристыкованного Crew Dragon для теста на пригодность для проживания.

"Экипаж будет практиковаться в экипировке, аварийных процедурах и повседневных задачах", – рассказал Стич.

Напомним, 30 мая корабль SpaceX Crew Dragon со второй попытки отправился с мысла Канаверал во Флориде в пилотируемый полет на Международную космическую станцию. На земную орбиту Crew Dragon вывела ракета-носитель Falcon 9. После запуска первая ступень ракеты успешно вернулась обратно на Землю и приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Через 19 часов корабль совершил стыковку с Международной космической станцией. 

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