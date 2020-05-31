В целом, на дорогу от Земли до МКС космическому кораблю понадобилось 19 часов

Корабль SpaceX Crew Dragon, с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту, совершил стыковку с Международной космической станцией. Об этом передает NASA TV.

Корабль успешно подсоединился к одному из стыковочных модулей МКС около 17:17 по Киеву.

Астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен проведут на орбите три месяца, а затем на том же корабле отправятся домой. Эксперты отмечают: только после успешного возвращения экипажа можно будет говорить о том, что тестовый полет Crew Dragon прошел успешно, а США снова вернули себе пилотируемую космонавтику. С 2011 года американских астронавтов доставили на МКС с помощью российских кораблей “Союз”.

Напомним, 30 мая корабль SpaceX Crew Dragon со второй попытки отправился с мысла Канаверал во Флориде в пилотируемый полет на Международную космическую станцию. На земную орбиту Crew Dragon вывела ракета-носитель Falcon 9. После запуска первая ступень ракеты успешно вернулась обратно на Землю и приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

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