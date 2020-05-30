Корабль SpaceX со второй попытки отправился в пилотируемый полет на МКС

Как и в четверг, сегодня в NASA сомневались в возможности запуска ракеты, но в итоге американские астронавнты все же отправились на МКС

Корабль SpaceX Crew Dragon со второй попытки отправился с мысла Канаверал во Флориде в пилотируемый полет на Международную космическую станцию. Как и в четверг, сегодня, 30 мая, в NASA сомневались в возможности запуска ракеты.

После запуска первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась обратно на Землю и приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

В Военно-воздушных силах США давали 50% на то, что запуск все же состоится сегодня. В случае повторного срыва запуска, Crew Dragon пробовали бы отправить в космос завтра, 31 мая, а также 2 и 3 июня.

В прошлый раз запуск Crew Dragon отменили за 16 минут до старта. Тогда он должен был состояться в 23:33 по Киеву.

Crew Dragon выводится на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Первый демонстрационный беспилотный запуск состоялся 2 марта 2019 года.

В рамках миссим Demo-2 на МКС отправились двое астронавтов NASA – Роберт Бенкен и Даглас Херли. На прошлой неделе они рассказывали, что проведут на станции от одного до трех месяцев (cогласно правилам NASA, максимальный срок пребывания в космосе – 110 дней).

Crew Dragon / Скриншот

Лететь на МКС Бенкен и Херли должны 19 часов. Возвращаться на Землю они должны будут на всем том же Crew Dragon: когда корабль пройдет через атмосферу Земли, он выпустит парашюты и приземлится в Атлантическом океане.

Запуск корабля SpaceX важен потому, что еще с 2011 года США не отправляли своих астронавтов в космос со своей же земли: космонавты NASA должны были ехать в Россию и лететь в космос на "Союзе". Одно место на российском космическом корабле стоило NASA целых $86 млн.

Идти на сотрудничество с Россией США пришлось из-за того, что двое американских многоразовых космических кораблей – Challenger и Columbia – взорвались вместе с экипажем, а в 2011 году, в ходе запуска челнока Discovery, от корабля вновь оторвалось несколько кусков теплоизоляционной пены.

В этот раз американцы решили пойти в частный сектор и обратились к компании предпринимателя Илона Маска – SpaceX.

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