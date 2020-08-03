Миллиард долларов ущерба. Китайский разработчик судится с Apple из-за Siri

Китайская компания Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology, также известная как Xiao-i, которая специализируется в сфере искусственного интеллекта, подала иск против Apple с обвинением в нарушении еЕ патентов.

Об этом сообщает Reuters.

Shanghai Zhizhen сообщила в социальной сети, что потребовала в иске в качестве компенсации ущерба 10 млрд юаней ($1,43 млрд), а также, чтобы Apple прекратила производство, использование, продажу и импорт продуктов, которые нарушают ее патенты.

Shanghai Zhizhen заявила, что технология распознавания голоса, используемая для функционирования интеллектуального ассистента Apple, Siri, нарушает патент, заявку на регистрацию которого она подала в 2004 году, и который был ей выдан в 2009 году.

Судебное противостояние двух компаний продолжается уже почти десять лет. Впервые Shanghai Zhizhen подала в суд на Apple за нарушение патентных прав в 2012 году. Иск касался нарушения авторских прав на технологию распознавания голоса. В июле Верховный народный суд КНР своим постановлением подтвердил действительность патента Shanghai Zhizhen.

В случае победы Shanghai Zhizhen американскому технологическому гиганту предстоит отказаться от продаж многих своих продуктов на одном из крупнейших в мире рынков.

Напомним, Apple запретил Siri произносить слово "феминизм". Голосовой помощник выступает за равенство, но избегает прямых ответов на деликатные вопросы.

Также Apple уволило сотни сотрудников, прослушивавших записи Siri. Компания решила приостановить так называемую "программу калибровки".