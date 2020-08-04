Как у Люка. "Звездные войны" вдохновили ученых на создание кожи, способной чувствовать

Ученые создали искусственную кожу, которая может чувствовать подобно человеческой. Об этом сообщает Cnet.

Искусственная кожа, названная Асинхронной кодированной электронной кожей (ACES), состоит из сети датчиков, соединенных одни электрическим проводником. Авторами изобретения стала группа ученых из Национального университета Сингапура (NUS), которая работала над своим детищем полтора года. По словам разработчиков, их изобретение можно использовать в роботах или протезах, чтобы воссоздать чувство осязания, включая боль, температуру, форму и тексту предметов.

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"Когда вы теряете чувство осязания, то по сути, вы теряете сознание. С этой проблемой сталкивается большинство людей, использующих протезы. Таким образом, воссоздавая искусственную кожу для протезов, мы позволяем людям не только чувствовать тепло или фактуру, но и лучше управляться с протезом", – говорит глава исследовательской группы Бенджамин Ти.

По словам руководителя группы, он черпал вдохновение в сцене из фильма "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар". В одном из моментов фильма Люк Скайуокер теряет правую руку и заменяет ее роботизированной, которая обладает чувством осязания.

ACES впервые была представлен в 2019 году, но лишь сейчас команда NUS продемонстрировала, как их изобретение может помочь роботам стать умнее. Преимущества включали возможность роботов читать шрифт Брайля и классифицировать предметы.