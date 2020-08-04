Сбылась мечта Теслы. Новая Зеландия тестирует первую в мире беспроводную передачу электричества

В Новой Зеландии стартап по беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния заключил контракт на работу со вторым по величине дистрибьютором в стране. Об этом сообщает New Atlas.

Мечта о беспроводной передаче энергии не нова, еще в 1890-х годах изобретатель Никола Тесла заставлял загораться лампочки на расстоянии в 3 км с помощью катушки Теслы. Мечта изобретателя заключалась в том, чтобы разместить огромные вышки по всему миру, которые могли бы передавать энергию по воздуху в любую точку земного шара, обеспечивая электричеством дома, предприятия, промышленность и даже гигантские электрические корабли в океане. Идею Теслы одним вопросом уничтожил инвестор Джон Пирпонт Морган, который спросил, куда в таком случае ставить счетчик?

На решение этого вопроса ушло 120 лет. Новозеландская компания Emrod убедила крупного дистрибьютора в возможности использоваться беспроводную сеть в коммерческих целях. Компания-поставщик Powerco согласился инвестировать в стартап. Технология предполагает передачу электроэнергии на большие расстояния в любые точки, которые можно соединить с помощью реле прямой видимости.

"Мы хотим выяснить, сможет ли технология Emrod дополнить привычные способы подачи электроэнергии. Технология может помочь доставлять электроэнергию в отдаленные места или через районы с труднопроходимой местностью. Также появится возможность не отключать клиентов от поставки электроэнергии во время ремонтных работы существующей инфраструктуры", – говорит представитель сети Powerco Николас Вессио.

На данный момент у Emrod уже есть рабочий прототип своего устройства, но стартап собирается создать еще один для Powerco с планами поставки к октябрю. Устройство еще несколько месяцев будет испытываться в лаборатории, прежде чем перейти к полевым испытаниям.

Пока прототип будет выдавать "всего несколько киловатт" мощности, но ее можно будет легко увеличить.

"Мы можем использовать технологию, чтобы передавать в 100 раз больше энергии на гораздо большие расстояния. Беспроводные системы, использующие технологию Emrod, могут передавать любое количество энергии, которое могут поставлять проводные электросети", – заявил основатель Emrod Грег Кушнир.

Передвижное устройство беспроводной передачи электричества. Фото: Emrod

Система использует передающую антенну, серию реле и ректенну (выпрямительная антенна, способная преобразовывать микроволновую энергию в электричество). Вместе все эти компоненты выглядят, как большие квадраты на вышках. Устройство использует радиодиапазоны ISM – это части радиоспектра, зарезервированные на международном уровне для промышленных, научных и медицинских целей, помимо телекоммуникаций.

В отличие от более масштабной задумки Теслы, энергия будет передаваться непосредственно между определенными точками, без излучения вокруг луча. Также система безопасности будет немедленно отключать передачу энергии при приближении посторонних объектов, таких как птицы, дроны, вертолеты и так далее.

Авторы стартапа утверждают, что с их изобретением не останется вопросов, где размещать счетчик.

Кроме этого, в Emrod утверждают, что устройство будет работать в любых атмосферных условиях, таких как туман или пыль. Расстояние передачи энергии будет ограничено лишь линией прямой видимости между реле. Устройство сможет передавать энергию на тысячи километров без лишних расходов на инфраструктуру и ее техническое обслуживание.

В стартапе рассматривают свое устройство, как наилучшее решение для передачи возобновляемой энергии, источники которой не всегда находятся в доступных местах. Такая система может доставлять возобновляемую энергию в городские сети без необходимости использования гигантских аккумуляторных батарей и так далее.

Технология может пригодиться и при незапланированных отключениях электроэнергии. Грузовик с антенной может создавать временные беспроводные подключения к сети в зоне видимости реле.