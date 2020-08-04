Ученые выяснили, что проблеме богатых и бедных уже 6,6 тысяч лет

Ученые предполагают, что разрыв в благосостоянии людей мог появиться гораздо раньше, чем это предполагалось. К такому выводу пришли исследователи проанализировав быт самых ранних фермеров в Европе. Об этом сообщает New Scientist.

Челси Бадд из Университет Умео в Швеции и его коллеги проанализировали захоронения общины в Ослонки в Польше, которой 6600 лет. Ученые попытались определить, существовало ли неравенство в древних общинах.

Сперва команда обнаружила, что четверть населения была похоронена с дорогими медными бусинами, подвесками и повязками для головы. Но такие предметы не всегда являются надежным показателем богатства усопших.

"Предметы могли быть просто данью от выживших членов семьи", – говорит Бадд.

Поэтому исследователи проанализировали изотопы углерода и азота в костях из могил, чтобы получить представление о качестве рациона похороненных людей.

"Человеческий скелет – это независимый архив, на который невозможно повлиять извне", – отмечает ученый.

Команда проанализировала кости 30 человек, которые жили с разрывом в 200 лет. Ученые осмотрели останки 29 взрослых людей в возрасте от 18 до 45 лет и одного ребенка. Также группа проанализировала кости скота, найденные в исследуемом районе.

Выяснилось, что в костях людей, похороненных с медными украшениями, присутствовал отчетливый баланс в соотношении изотопов углерода. Такой же необычный баланс был найден в костях крупного рогатого скота. Находка позволяет предположить, что люди в богатых могилах, при жизни, ели мясо вышеупомянутых животных.

Ученые считают, что такой скот мог пастись на более богатых пастбищах, с хорошим освещением. Растительность на таких участках была бы аналогично обогащена изотопами углерода. Такое равновесие не наблюдается у растений, которые растут на затененных деревьями пастбищах. По словам ученых, люди с медными украшениями имели доступ к лучшим землям и домашнему скоту.

Подобные изотопные сдвиги были обнаружены во многих поколениях, поэтому бедность, как и богатство, уже тогда передавалось по наследству, отмечает ученый.

"Мы никогда не находили такого неравенства в этот период времени. Богатые могилы не обязательно означают, что там похоронены богатые люди. Но этот метод превосходно показывает социальные различия", – говорит Марк Пирс из Университета Ноттингема, Великобритания.