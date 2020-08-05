И в литрах, и в кубиках. Изменилась методика определения среднерыночной стоимости автомобиля

Теперь объем цилиндров двигателя будет определяться и в литрах, и в кубических сантиметрах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Винницкий окружной суд своим решением постановил, что нужно нормировать практику оценки автомобиля для его налогообложения. Стоимость налогообложения должна быть четкой, а все споры в этом случае должны решаться в пользу налогоплательщика, а не государства.

Минэкономики рассчитывало стоимость автомобиля исходя из того, что большинство дилеров поставляют автомобили и отмечают их стоимость через показатель объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой.