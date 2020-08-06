Похуже коронавируса. Билл Гейтс предсказал новую катастрофу в ближайшие десятилетия

В своем блоге миллиардер, в прошлом – крупнейший акционер компании Microsoft, озвучил предсказание, в котором спрогнозировал климатическую катастрофу, которая произойдет уже в ближайшие десятилетия.

"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", – написал он.

По мнению Билла Гейтса, в течение 40 лет смертность от повышения уровня температуры на планете сравнится со смертностью от коронавируса – порядка 14 смертей на 100 тысяч человек.

Гейтс уверен, что в случае изменения климата в худшую сторону к концу столетия смертность от климатических факторов увеличится до 73 смертей на 100 тысяч человек.

"К 2100 году последствия изменения климата могут стать в пять раз смертоноснее, чем коронавирус", – добавил он.

Как выход из ситуации, он предлагает контролировать выбросы с помощью науки и инноваций.

"Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", – заявил миллиардер, отмечая ограниченное количество времени, которое осталось у человечества для решения проблемы.

По словам Гейтса, в отличие от вакцины от коронавируса, "которая будет у нас в следующем году", не существует двухлетнего решения проблемы изменения климата.

Напомним, в Сибири из-за изменения климата с каждым годом растет гигантский Батагайский кратер, который местные жители называют "воротами в подземный мир".