Жить как в плиоцене. На что была похожа Земля времен глобального потепления 3,3 млн лет назад

"Так называемый Плиоцен, начавшийся примерно 5,3 млн лет назад и закончившийся 2,5 млн лет назад, считается копией будущего климата и поэтому представляет особый интерес для ученых", — говорится в результатах исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports.

Уже к 2025 году наша планета "вернется" на 3,3 млн лет назад, во времена плиоцена. Именно в этот период количество углекислого газа в атмосфере превысит его показатель той эпохи. Тогда концентрация СО2 достигала 380–420 частиц на 1 млн. Сейчас этот показатель составляет 415 частиц. Это свидетельствует, что человечество уже достигло уровня, при котором происходят значительные климатические изменения.

В плиоцене температура воздуха была на 3° теплее. Так что глобальное потепление, возможно, не так и опасно. В те времена в мире процветало немало удивительных видов животных. В Европе жили жирафы, в Антарктике росли растения, в Гренландии не было льда, а уровень моря, предположительно, был на 15–20 м выше. Мы нашли несколько самых ярких обитателей того времени для иллюстрации жизни в период плиоцена.

Саблезубые кошки

Один из самых знаменитых и распиаренных видов вымерших животных. Кстати, они не тигры и размеров были не тигриных, большинство видов не было больше метрового оцелота. Длина зубов этих "мурок" достигала 20 см, что позволяло хищникам одновременно перегрызать сонную артерию и трахею у поверженной на землю добычи. И, тем не менее, саблезубые проиграли эволюционную битву кошкам с коническими зубами. Практически у любого домашнего любимца вы обнаружите верхние клыки более или менее конической формы. Его предки выдержали невероятную конкуренцию в период плиоцена.

Привет, предки!

Во времена плиоцена уже жили австралопитеки — предки рода гомо сапиенс. Они тогда, что называется, только слезли с дерева: передвигались на согнутых ногах и едва научились использовать камни, чтобы раскалывать орехи. Их следы найдены и в Олдувайском ущелье, где обитали 8-метровые рептилии. Благодаря крокодилам и саблезубым кошкам австралопитеки жили до 20 лет. Редкий персонаж дотягивал до почтенных 30.

Пожиратель человека

Останки 7–8-метрового крокодила, Crocodylus Anthropophagus, обнаружены в Олдувайском ущелье — там же, где найдены первые предки человека. На костях этих древних людей обнаружили следы крокодильих укусов. Так что мелкие да ранние "человеки" были для этого хищника легкой добычей и повседневным питанием.

Черепаха-динозавр

Самая большая в мире черепаха миолания достигала в длину 5–6 м. То есть практически полностью заняла бы комнату размером 18–20 кв. м. Она имела длинный, почти метровый хвост с шипами для активной защиты от хищников и большие рога на морде, чем напоминала анкилозавра. Медлительная миолания, по предположению ученых, также стала жертвой стремительно разраставшегося гомо сапиенс.

Мастодонты

Так же, как и знаменитые мамонты, эти хоботные в больших количествах водились в плиоцене. И так же, как и мамонты, подвергались охоте первых людей. При высоте 3 м мастодонт весил около 4,5 т. Удачная охота могла обеспечить племя едой на недели.

Ужасная птица

Именно так с латыни переводится название большого моа, Dinornis, — страуса, жившего в Новой Зеландии. Это была воистину гигантская птица 3,6 м высотой. Ее яйцо весило 7 кг. Для сравнения: яйца, которые продают сегодня на страусиных фермах, весят не более 1,2 кг, и омлетом из них можно накормить пять-шесть человек.

Гигантские ленивцы

А этих красавцев приговорили уже наши предки. Милые животины достигали в высоту 4 м и весили несколько тонн. Ввиду этого передвигались по земле. В плиоцене их было много, а людей — мало, что позволило ленивцам дотянуть почти до наших времен. Утверждается, что последние гигантские ленивцы вымерли всего 4 тыс. лет назад на Кубе, когда туда приплыли люди и устроили охоту на медлительных животных.