Странные аномалии. Геологи нашли землетрясения, которые ходят по кругу

Ученые нашли доказательства необычного и практически беспрецедентного землетрясения типа "бумеранг", которое потрясло глубоководное дно Атлантического океана. Об этом сообщает Science Alert.

Землетрясение произошло вдоль зоны разлома Романш, который находится недалеко от экватора, примерно на полпути между восточным побережьем Бразилии и западным побережьем Африки.

Зона разлома, протяженностью примерно 900 км между южноамериканской и африканской тектоническими плитами, породила в августе 2016 года землетрясение силой 7,1 балла. Оно было зафиксировано подводными сейсмометрами в регионе, а также станциями удаленного наблюдения.

Анализ сигналов показал, что землетрясение не было обычным. Подземные толчки прошли в одну сторону, сделали разворот и вернулись туда, откуда все началось.

"Хотя ученые обнаружили, что такой обратный механизм возможен в теоретических моделях, наше новое исследования самые яркие доказательства того, что это загадочное явление может происходить в действительности", – говорит ведущий исследователь и сейсмолог из Имперского колледжа Лондона Стивен Хикс.

Согласно анализу сейсмических данных, необычное землетрясение имело две отдельные фазы.

Сперва землетрясение распространялось вверх и на восток в направлении слабого места, где зона разрыва встречается со Срединно-Атлантическим хребтом. После этого, землетрясение развернулось и произошло "необычное обратное распространение на запад". Ученые подчеркивают, что толчки вернулись к центру разлома со значительным ускорением до 6 км/с.

Команда предполагается, что первая – глубокая фаза землетрясения высвободила достаточно энергии, чтобы развернуться в более мелкой подводной местности на западе.