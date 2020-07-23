Ученые стекаются к побережью залива Флориды, чтобы исследовать загадочную "голубую дыру" глубиной 130 метров, появившуюся на дне океана. Об этом сообщает Evening Standard.

Глубокая дыра на дне океана поставила ученых в тупик, теперь они собираются спуститься в нее, чтобы выяснить, какие существа там могут обитать. Названная Green Banana дыра находится примерно в 50 метрах от поверхности воды и является одной из 20 подобных объектов, обнаруженных на прибрежном континентальном шельфе Флориды.

Эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уже собрали 17 проб воды в области вокруг скважины, а также еще 4 пробы рядом расположенных осадочных отложений.

Теперь исследователи готовятся ко второй миссии, чтобы обследовать другую более глубокую область дыры.

"В основном это старые источники или старые воронки, образовавшиеся примерно 8-10 тыс. лет назад. Мы пока не знаем, является ли это частью системы пещер, и есть ли там подземные воды", – говорит доктор Эмили Холл из Морской лаборатории Моте.

"Мы видим, что из этих отверстий выходит много питательных веществ, и знаем, что химический состав сильно отличается от окружающей среды, что может быть связано с будущими изменениями климата, такими как подкисление океана", – добавляет эксперт.

В NOAA отмечают, что науке пока мало известно о подобных дырах, так как к ним сложно подобраться, а также невозможно определить их количество и месторасположение.