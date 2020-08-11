Горящие путевки от Илона Маска. SpaceX построит курорт на своем космодроме на Марс

Глава компании SpaceX Илон Маск планирует построить курорт на своем космодроме. Об этом сообщает Cnet.

Речь идет о стартовой площадке на побережье Мексиканского залива в штате Техас. Курорт может расположиться рядом с частным космодромом SpaceX в деревне Бока-Чика. В настоящее время компания в Бока-Чика разрабатывает и тестирует ракету для своего космического пилотируемого корабля Starship, который отправится на Марс.

Информация о планах Маска создать свой курорт появилась после того, как его компания выложила вакансию. В ней искали "талантливого менеджера по развитию курорта, который будет следить за развитием первого курорта SpaceX".

"Деревня Бока-Чика – это наша последняя стартовая площадка, посвященная Starship, нашей ракете-носителю следующего поколения. SpaceX стремится превратить этот город в космопорт 21 века", – говорится в вакансии.

Она также указывает на то, что проект находится на ранней стадии разработки. Например, в обязанности будущего менеджера проекта будет входить согласование дизайна проекта, а также определение его стоимости и графика работ. Также в задачи сотрудника будет входить получение всех необходимых разрешений.

В самой компании Маска пока никак не комментируют размещенную вакансию.

Отмечается, что район, где SpaceX собирается построить свой курорт уже давно является Меккой для туристов из-за своих песчаных пляжей.

Прототип марсианского корабля Starship Илона Маска в ходе испытаний 4 августа взлетел на 150 метров и плавно опустился.