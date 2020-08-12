Как кошка с собакой. Ученые нашли способ примирить четырехлапых врагов

Новое исследование показало, что феромоны могут примирить давних врагов – кошек и собак, живущих в одном доме. Об этом сообщает New Atlas.

Исследование было проведено учеными-бихевиористами из Университета Линкольна. Оно было сосредоточен на двух конкретных типах феромонов. По словам ученых, в естественной форме феромоны представляют собой химические коммуникационные вещества, которые выделяются животными в окружающую среду. Но на рынке уже существуют синтетические версии, предназначенные для того, чтобы облегчить отношения между домашними животными одного вида.

Команда же ученых решила использовать феромоны для улучшения взаимосвязей между животными разных видов. В эксперименте использовались либо кошачий феромон Feliway Friends, либо собачий феромон Adaptil. На протяжении шести недель владельцы домашних животных, участвующих в испытаниях, использовали феромоны в своих домах.

Читайте также: В Казахстане на маршруте древнего Шелкового пути нашли останки домашнего кота возрастом в тысячу лет

"Всем известна давняя вражда кошек и собак, и наше исследование было первым, которое попыталось выяснить влияние феромонов на взаимоотношения между двумя видами животных, живущих в одном доме", – говорит профессор ветеринарной поведенческой медицины Школы наук о жизни Линкольна.

Команда ученых попросила владельцев животных отследить частоту 10 нежелательных ситуаций между их кошками и собаками. Эксперимент показал "заметное улучшение" характера столкновений. Например, собаки стали меньше преследовать кошек, последние перестали прятаться от собак, также собаки стали меньше лаять на кошек.

Интересно, что собачий феромон увеличил частоту позитивных взаимодействий между животными, таких как дружеские приветствия и мирный отдых в одной комнате. Ученые признаются, что ожидали противоположного эффекта, так как комфорт кошек считается более важным фактором для общей гармонии среди животных в доме.

"Мы ожидали, что кошачий феромон будет более эффективным, учитывая более весомый вклад кошек в качество взаимоотношений с собаками, но это оказалось не так. Наши результаты можно объяснить тем, что поведение собаки является основным фактором, определяющим качество взаимодействий с кошкой", – говорит автор исследования доктор Мириам Прайор.

Команда собирается продолжить исследования эффективности феромонов, включая возможность их использования в тандеме.