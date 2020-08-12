Один из крупнейших в мире радиотелескопов Arecibo разбит оборвавшимся тросом

Радиотелескоп Arecibo, расположенный в горах Пуэрто-Рико, 10 августа был выведен из строя из-за обрыва троса, поддерживающего облучатель антенны. Об этом говорится в сообщении Университета Центральной Флориды, пишет Business Insider.

Причины обрыва троса, толщина которого около 8 см, пока не ясны. Инцидент произошел вскоре после возобновления работы телескопа, прерванной 30 июля из-за тропического шторма "Исайя".

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Этот телескоп используется астрономами для отслеживания опасных околоземных астероидов, исследования далекого космоса и изучения атмосферных явлений. Его также использовали для поиска признаков разумной внеземной жизни. В 1974 году Arecibo передал самую мощную радиопередачу, которую Земля когда-либо отправляла для связи с потенциальными инопланетянами. В 2016 году телескоп зафиксировал повторяющиеся быстрые радиовсплески – загадочные космические сигналы неизвестного происхождения

В сентябре 2007 года ураган "Мария" сломал пополам 29-метровую антенну Arecibo , и ее обломки повредили и главное зеркало телескопа, и вспомогательное.