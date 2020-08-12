Один из крупнейших в мире радиотелескопов Arecibo разбит оборвавшимся тросом
Радиотелескоп Arecibo, расположенный в горах Пуэрто-Рико, 10 августа был выведен из строя из-за обрыва троса, поддерживающего облучатель антенны. Об этом говорится в сообщении Университета Центральной Флориды, пишет Business Insider.
Причины обрыва троса, толщина которого около 8 см, пока не ясны. Инцидент произошел вскоре после возобновления работы телескопа, прерванной 30 июля из-за тропического шторма "Исайя".
В сентябре 2007 года ураган "Мария" сломал пополам 29-метровую антенну Arecibo , и ее обломки повредили и главное зеркало телескопа, и вспомогательное.