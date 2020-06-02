В сентябре гигантский радиотелескоп в Китае начнет поиски инопланетян

Телескоп FAST также будет заниматься и другими научными миссиями

В 2020 году Китай собирается внести свою лепту в поиски внеземной жизни, запустив гигантский радиотелескоп. Об этом сообщает Engadget.

В сентябре ожидается запуск китайского Сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST). Он займется поиском сигналов от внеземной жизни. Телескоп официально был введен в эксплуатацию в январе, но пока находится в процессе модернизации, которая поможет уменьшить помехи и облегчит поиск внеземной жизни.

FAST имеет диаметр 500 метров, но может фокусироваться лишь на сегменте в 300 метров.

По словам руководителя проекта Чжана Тонцзы, поиск инопланетян не должен препятствовать другим научным миссиям телескопа. Несмотря на то, что есть "некоторые интересные сигналы", по словам Чжана, вряд ли они приходят от разумной жизни.

Как правило, радиосигналы поступают от пульсаров или случайных быстрых радиовсплесков. Но если существует внеземная жизни, передающая сигналы невдалеке от Земли, работа FAST увеличит шансы на их получение.

Как ранее сообщал Фокус:

NASA хочет создать телескоп из кратера на Луне. Космическое агентство отобрало смелые проекты для реализации в далеком будущем.

Также с помощью телескопа ученым удалось заглянуть под облака Юпитера. Ученые получили четкое изображение газового гиганта в инфракрасном свете.