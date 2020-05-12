Астрономы смогли заглянуть под облака Юпитера

Ученые получили четкое изображение газового гиганта в инфракрасном свете

Астрономам удалось получить уникальное изображение Юпитера, на котором видны светящиеся горячие области, скрывающиеся за облаками газового гиганта. Об этом сообщает ВВС.

По словам ученых, снимок был сделан в инфракрасном диапазоне с помощью телескопа в астрономической обсерватории Gemini на Гавайах. Полученное изображение является самым четким из когда-либо сделанных с поверхности Земли.

Чтобы достичь необходимого разрешения, ученые использовали технику под названием "удачные экспозиции", которая устраняет эффект размытия при наблюдениях сквозь турбулентную атмосферу Земли.

Метод включает в себя получение нескольких экспозиций цели и сохранение только тех сегментов, где турбулентность атмосферы минимальна. Когда все "удачные кадры" объединены в мозаику, появляется четкость, выходящая за рамки одной экспозиции.

Исследователи подчеркивают, что инфракрасный луч имеет большую длину волны, чем видимый свет. Инфракрасные изображения используются для того, чтобы заглянуть под дымку и облака в верхней части Юпитера.

Так, ученые хотят лучше понять, что создает и поддерживает погодные системы газового гиганта, и в частности сильные штормы, которые могут бушевать десятилетиями и даже столетиями.

Как ранее сообщал Фокус:

За Юпитером притаилось 19 астероидов из другой звездной системы. Небесные тела, разместившиеся между Юпитером и Нептуном, были захвачены нашим светилом еще во времена формирования Солнечной системы.

А зонд NASA обнаружил на Юпитере гигантский циклон. Новый шторм присоединился к полярным циклонам.