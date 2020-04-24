Не из этого мира. За Юпитером притаилось 19 астероидов из другой звездной системы

Небесные тела, разместившиеся между Юпитером и Нептуном, были захвачены нашим светилом еще во времена формирования Солнечной системы

Не все объекты в Солнечной системе родились здесь. Сейчас у нас гостит астероид Оумуамуа, прибывший из района созвездия Лиры, и комета Борисова, родину которого ученые называют "холодным и темным местом". Но теперь астрономы из Франции и Бразилии утверждают, что таких визитеров у нас больше. Они насчитали 19 объектов, прибывших из-за границ Солнечной системы, передает New Atlas.

Все они принадлежат к кентаврам – группе астероидов, расположившихся между орбитами Юпитера и Нептуна. Свое название эти объекты получили за то, что имеют сходство как с астероидами, так и с кометами. У некоторых даже есть кома – облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы.

Присмотревшись к кентаврам ближе, бразильские и французские астрономы отметили странности в орбитах некоторых объектов. В попытке объяснить их они построили компьютерные модели, показавшие, что 19 кентавров, скорее всего, сформировались за пределами Солнечной системы, а затем были захвачены гравитацией нашего светила. Причем, в отличие от Оумуамуа и кометы Борисова, которые находятся у нас "проездом" и со временем покинут систему, эти объекты, похоже, с нами надолго.

Как же они попали в Солнечную систему? Примерно 4,5 миллиарда лет назад новорожденное Солнце было окружено диском пыли и газа, которые постепенно собирались в планеты, спутники и другие объекты. Большинство астероидов и комет сформировались примерно тогда же. Либо из "остатков" материала, которого не хватило на нечто большее, либо в результате столкновения более крупных объектов.

Но 19 астероидов, о которых идет речь, с ними не было. Модели показали, что в то время они вращались вокруг Солнца, но перпендикулярно этому пылевому диску, и делали это на существенном отдалении. Это натолкнуло исследователей на мысль, что сформированы они были в другой звездной системе, из которой были вытолкнуты и затем подхвачены Солнцем.

Если версия французских и бразильских астрономов окажется верной, это откроет любопытные перспективы. Ведь астероиды являются своего рода капсулами времени, способными рассказать о временах рождения нашей системы. А раз эти объекты сформировались в другом месте, то они могут поведать о том, какие молекулы складывались в совершенно иную систему.

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