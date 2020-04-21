Дело раскрыто. Астрономы разгадали тайну экзопланеты, исчезнувшей вскоре после открытия

Fomalhaut b была открыта в 2008-м году, а 6 лет спустя исчезла, поставив ученых в тупик

За годы наблюдений астрономы открыли свыше 4000 экзопланет, а вот "закрывать" их приходилось не часто. Однако с Fomalhaut b дело было именно так. Экзопланета была открыта в 2008-м году после изучения данных, собранных космическим телескопом Hubble, а 6 лет спустя она исчезла. Ученые долго думали, как целый мир мог пропасть из их поля зрения, и теперь, похоже, нашли ответ. Об этом сообщает New Atlas.

Группа исследователей из Аризонского университета утверждает, что Fomalhaut b никогда и не был планетой. С самого начала этот мир демонстрировал некоторые странности. Во-первых, он был слишком ярким для экзопланеты, но тогда исследователи объяснили это тем, что он окутан пылевой оболочкой, отражающей больше света. Во-вторых, когда астрономы нацелили на него космический телескоп Spitzer, чтобы провести наблюдения в инфракрасном диапазоне, то ничего не обнаружили. А ведь экзопланета должна была излучать достаточно тепла, чтобы быть отчетливо видимой.

Ученые из Аризонского университета, построив ряд компьютерных симуляций, выдали теорию, объясняющую все эти странности. По их мнению, 12 лет назад астрономы увидели не планету, а облако пыли, появившееся в результате столкновения двух астероидов или комет. Сперва такое облако было бы достаточно плотным и ярким, а спустя некоторое время рассеялось бы и померкло. Кроме того, оно бы не излучало тепла. Поэтому Fomalhaut b не был замечен инструментами Spitzer, а затем и вовсе исчез.

Впрочем, авторы этой теории рекомендуют не переживать по поводу утраченной экзопланеты, а сосредоточиться на том, что на самом деле нам удалось стать свидетелями редкого события, которое происходит приблизительно раз в 200 тысяч лет.

"Такие столкновения чрезвычайно редкие, и это здорово, что нам удалось увидеть одно из них, - говорит ведущий автор исследования Андраш Гаспар. – Мы считаем, что оказались в нужное время и в нужном месте, чтобы наблюдать столь маловероятное событие при помощи телескопа Hubble".

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