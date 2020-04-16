Чуть не прозевали. В архивах телескопа Kepler найден многообещающий двойник Земли

Планета была обнаружена в ходе повторного изучения массива информации, собранного с помощью космического телескопа Kepler в 2009–2013 годах

Ученые Аэрокосмического управления США (NASA) сообщили об открытии экзопланеты Kepler-1649c. По размерам она похожа на Землю и находится в пределах так называемой зоны обитания вокруг своей звезды, то есть на ее поверхности может быть вода в жидком состоянии. Об этом сообщила некоммерческая организация Институт SETI, которая занимается поиском планет, пригодных для жизни.

Находится планета в системе звезды – красного карлика Kepler-1649. Она делит ее с планетой, очень похожей на Венеру – Kepler-1649b, которая была обнаружена три года назад.

Обнаружена планета в ходе повторного изучения массива информации, собранного с помощью космического телескопа Kepler в 2009–2013 годах.

Находится она в 300 световых годах от Земли и получает примерно на 25% меньше энергии от своей звезды, чем Земля от Солнца.

Ее диаметр на 6% больше Земного, а год на ней длится 19,5 наших суток.

Сотрудник Института SETI Джефф Кафлин отметил: "С точки зрения размера и вероятной температуры, это самая похожая на Землю планета, когда-либо найденная с помощью Kepler. Для меня невероятно, что мы только что нашли ее, спустя семь лет после того, как сбор данных остановился. Интересно, что еще можно найти в этом богатом наборе данных в течение следующих семи лет или даже семидесяти".

В NASA не считают, что Kepler-1649c пригодна для потенциальной колонизации землянами, но утверждают: "Это открытие увеличивает наши надежды на то, что Земля-2 где-то находится среди звезд и ждет, когда ее отыщут".

Как ранее сообщал Фокус: