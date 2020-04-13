На низком старте. NASA завершило подготовку вертолета-разведчика к полету на Марс

Новый марсоход Perseverance будет оборудован летательным аппаратом Mars Helicopter Scout

В американском космическом агентстве NASA завершаются последние подготовки марсохода Perseverance к полету на Марс. Об этом сообщает Engadget.

В агентстве говорят, что если все пойдет по плану, то новая миссия на Марс может стартовать в период с 17 июля по 5 августа. Так, команда уже собрала марсоход и наполнила его баки топливом. Также к Perseverance был прикреплен Mars Helicopter Scout – планируемый роботизированный вертолет-разведчик, который должен будет исследовать возможные цели на поверхности Марса для последующих передвижений ровера Марс-2020.

В прошлом году агентство протестировало свой космический вертолет в искусственной марсианской среде в Лаборатории реактивного движения (JPL). Команда воспроизвела марсианскую атмосферу и гравитацию внутри вакуумного цилиндра, где вертолет смог зависнуть в воздухе в 5 см над землей. Следующий полет вертолета состоится уже на Марсе.

Кроме этого, команда также убедилась, что вертолет может отправлять и получаться данные, а также подзаряжаться от ровера. Сперва Mars Helicopter Scout понадобится подзарядка, прежде чем энергией его начнут обеспечивать собственные солнечные панели.

Летательный аппарат будет оставаться прикрепленным к марсоходу в течение примерно двух с половиной месяцев после приземления на Марсе. После того, как Perseverance преодолеет свои первые 100 метров, Mars Helicopter Scout начнет 30-дневные испытательные полеты.

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