На низком старте. NASA завершило подготовку вертолета-разведчика к полету на Марс
2020-04-13 17:45:00
Новый марсоход Perseverance будет оборудован летательным аппаратом Mars Helicopter Scout
В американском космическом агентстве NASA завершаются последние подготовки марсохода Perseverance к полету на Марс. Об этом сообщает Engadget.
В агентстве говорят, что если все пойдет по плану, то новая миссия на Марс может стартовать в период с 17 июля по 5 августа. Так, команда уже собрала марсоход и наполнила его баки топливом. Также к Perseverance был прикреплен Mars Helicopter Scout – планируемый роботизированный вертолет-разведчик, который должен будет исследовать возможные цели на поверхности Марса для последующих передвижений ровера Марс-2020.
В прошлом году агентство протестировало свой космический вертолет в искусственной марсианской среде в Лаборатории реактивного движения (JPL). Команда воспроизвела марсианскую атмосферу и гравитацию внутри вакуумного цилиндра, где вертолет смог зависнуть в воздухе в 5 см над землей. Следующий полет вертолета состоится уже на Марсе.
Кроме этого, команда также убедилась, что вертолет может отправлять и получаться данные, а также подзаряжаться от ровера. Сперва Mars Helicopter Scout понадобится подзарядка, прежде чем энергией его начнут обеспечивать собственные солнечные панели.
Летательный аппарат будет оставаться прикрепленным к марсоходу в течение примерно двух с половиной месяцев после приземления на Марсе. После того, как Perseverance преодолеет свои первые 100 метров, Mars Helicopter Scout начнет 30-дневные испытательные полеты.
Как ранее сообщал Фокус:
- Новый ровер NASA доставит на Марс имена 10 миллионов людей. Марсоход Perseverance должен отправиться на Красную планету летом.
- А запуск европейского марсохода Rosalind Franklin отложен на 2 года. ЕКА и Роскосмос отложили запуск марсохода до 2022 года.