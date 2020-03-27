Первые марсиане. Новый ровер NASA доставит на Марс имена 10 миллионов людей

Марсоход Perseverance должен отправиться на Красную планету летом

Отправка человека на Марс должна стать космическим прорывом XXI века, а пока этого не произошло NASA придумало, как еще можно увековечить имена людей в истории покорения Красной планеты. Агентство записало их на кремниевые чипы, которые отправятся на Марс на борту нового ровера Perseverance. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

Ранее агентство провело кампанию с говорящим названием "Отправь свое имя на Марс". В ней приняло участие 10932295 человек. Теперь их имена полетят на Красную планету вместе с Perseverance и эссе 155 человек, принимавших участие в конкурсе, главным призом которого было право дать новому роверу название. Чипы со всей этой информацией расположились на алюминиевой табличке с изображением Земли, Марса и Солнца.

По плану, Perseverance должен отправиться на Красную планету летом текущего года. Однако, как показал опыт Европейского космического агентства (ESA), в нынешних условиях планы могут меняться. ESA тоже собиралось отправить свой марсоход грядущим летом, но в итоге перенесло дату запуска на 2022-й год. Инженеры не успели должным образом подготовить исследовательский аппарат, а пандемия коронавируса усложнила им работу.

В NASA понимают, что ситуация в мире может отразиться и на судьбе Perseverance, но пока продолжают работать по плану. "К настоящему времени коронавирус не повлиял на график запуска Perseverance", - говорится в официальном сообщении JPL.

Летом на Марс должен полететь и китайский ровер. О переносе этой миссии пока не сообщалось.

Если ничего не изменится, то уже в феврале-марте будущего года китайский и американский марсоходы окажутся на поверхности Красной планеты. Там они составят компанию Curiosity, который на сегодняшний день является единственным мобильным исследовательским аппаратом на поверхности Марса.

Как ранее сообщал Фокус: