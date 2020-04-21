"Снеговик из холодного и темного места". Ученые узнали, откуда прилетела комета Борисова

Исследователи предполагают, что комета пришла из холодной звездной системы

Ученые выяснили, что межзвездная комета 2I/Borisov могла образоваться в холодной и темной звездной системе. Об этом сообщает New Scientist.

Так называемая комета Борисова была обнаружена в сентябре 2019 года, когда летела в сторону Земли. Траектория ее полета говорила о том, что комета пришла в нашу Солнечную систему от другой звезды. 2I/Borisov стала вторым межзвездным объектом, что подтвердили исследования, а также первой межзвездной кометой.

Когда комета максимально сблизилась с Землей в декабре-январе, проходя невдалеке от орбиты Марса, астрономы всего мира направили телескопы на этот необычный космический объект.

Среди наблюдавших ученых был глава команды из Центра космических полетов Годдарда NASA Мартин Кординер, который исследовал комету с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array в Чили. Также за 2I/Borisov вел наблюдение ученый и его команда из Алабамского политехнического института Деннис Бодевиц, он использовал космический телескоп Hubble.

Обе группы исследователей использовали телескопы, чтобы проанализировать химический состав кометы Борисова. Так, наблюдения сосредоточились на коме, облаке газа, которое образуется вокруг кометы, когда тепло от звезды нагревает ее. Как оказалось, кома кометы 2I/Borisov преимущественно состоит из окиси углерода, в то время, как у комет в нашей Солнечной системе они состоят из воды.

"Было довольно шокирующе посмотреть на данные и увидеть окись углерода. Комета почти ничем не отличается от других, но имеет другую химическую подпись", – говорит Кординер.

Именно эта химическая подпись указывает на то, что комета Борисова сформировалась в звездной системе, которая существенно отличалась от нашей.

"Лед из окиси углерода очень легко исчезает при нагревании, поэтому мы считаем, что комета образовалась в систем, которая была холоднее нашей. Это своего рода снеговик из холодного и темного места", – рассказал Кординер.

Исследователи также подчеркивают, что анализ межзвездных объектов дает важные данные об условиях в далеких звездных системах.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее к комете 2I/Borisov отправили зонд, чтобы подробнее изучить первую межзвездную комету, которая заглянула в нашу Солнечную систему.

Также исследователи выяснили, что комета уничтожила одно из первых поселений фермеров на Земле. Ранненеолитическое поселение в Сирии пострадало от "космического удара".