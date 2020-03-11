Стерты с лица Земли. Комета уничтожила одно из первых поселений фермеров на планете

Ранненеолитическое поселение в Сирии пострадало от "космического удара"

Ученые выяснили, что одно из самых ранних человеческих поселений, которое располагалось на севере Сирии, было уничтожено астероидом или кометой. Об этом сообщает Forbes.

По словам авторов научной статьи, комета взорвалась в атмосфере Земли около 12 800 лет назад и ее обломки уничтожили Абу-Хурейра – ранненеолитическое поселение. Археологи считают, что именно это поселение было домом для самых ранних фермеров из известных в мире.

В настоящее время этот участок земли находится под озером Эль-Асад в северной Сирии. Еще до того, как участок ушел под воду из-за строительства дамбы, ученые извлекли и описали части домов, продукты питания и инструменты, которые доказывали, что именно в этом месте произошло важнейшее событие, когда люди начали заниматься сельским хозяйством около 13 тыс. лет назад.

Проанализировав собранные данные, современные исследователи пришли к выводу, что поселение было уничтожено в ходе "космического взрыва или столкновения". Археологи обнаружили "брызги" на строительных материалах, а на костях животных – следы "расплавленного стекла", которое могло образоваться только при чрезвычайно высоких температурах, намного превышающих те, что люди могли достичь в то время.

Примеры расплава стекла Абу-Хурейра. Фото: KENNETT ET AL.

Также ученые обнаружили наноалмазы и следы зюссита, редкого на Земле минерала, но часто встречающегося в метеоритах.

"Поселение Абу-Хурейра была разрушена внезапно. Чтобы лучше объяснить происходящее, такие высокие температуры полностью расплавят автомобиль менее чем за минуту", – рассказал профессор геологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Джеймс Кеннетт.

Исследователи предполагают, что комета ударила по местности ни один раз.

"Один большой удар астероида не вызвал бы таких широко разбросанных материалов, как те, что были обнаружены в Абу-Хурейра", – добавил профессор.

Известно, что большая часть Земли испытывала "многоконтинентальные воздушные удары", возможно, вызванные потоком мусора от кометы.

Как ранее сообщал Фокус:

В австралийском метеорите найден древнейший материал на планете. Возраст звездной пыли в метеорите составил более 5,5 миллиардов лет.

Также ученые впервые нашли внеземной белок в метеорите. Белок был обнаружен в метеорите Acfer 086, упавшем в Алжире.